Активы, связи и тайные миллионы: всплыло интересное сразу о трех чиновниках БЭБ

Журналисты проанализировали декларации, доходы и связи руководителей

В центре внимания оказались сразу несколько руководителей территориальных управлений Бюро экономической безопасности. Журналистов "Телеграфа" заинтересовали их значительные активы и подозрительные связи.

Детальнее об этом говорится в полной версии материала: "Арендуют квартиры у владельцев рынков и родственников скандальных коллег: "Телеграф" проанализировал образ жизни влиятельных БЕБовцев".

Речь в данном случае идет о Сергее Мунтяне (Одесская область), Михаиле Борусовском (Львовская область) и Сергее Журавлеве (Волынская область). Вопросы вызвали их данные из деклараций, доходы, активы, а также бизнес-связи их родственников.

Сергей Мунтян

Глава БЭБ в Одесской области.

Его супруга, Любовь Калиниченко, работает судьей Киевского районного суда Одессы и, по информации "Телеграфа", поддерживает дружеские отношения с председателем суда. Сестра судьи Ольга Калиниченко работает нотариусом, и именно она оформляла значительную часть недвижимости на брата правоохранителя – Дмитрия Мунтяна.

Согласно данным декларации за 2025 год, доход Сергея Мунтяна составил 1,5 млн грн, а его жена-судья заработала почти 1,5 млн грн. Супругам принадлежит дом в Одессе площадью 312,6 кв. м с бассейном и автомобилем Toyota Land Cruiser 2017 г. в. (оценен в 1,7 млн грн).

Автомобиль семье в апреле 2024-го подарил именно брат чиновника.

Михаил Борусовский

Ранее он работал в территориальном управлении ГБР в Хмельницком, а до этого — в железнодорожном отделе полиции ГУ НПУ во Львовской области, а теперь — во львовском БЭБ.

После его назначения главой БЭБ в СМИ обратили внимание на его имущественные связи. Он взял в аренду квартиру площадью 74,9 кв. м у Ростислава Мацелюха, владельца ООО "Сиховская народная торговля" (крупного рынка)

Кроме того, руководитель пользуется автомобилем, оформленным на отца. Речь идет о Toyota Land Cruiser 2019 г. в., который тот купил новым в 2020-м, и практически сразу автомобиль попал в декларацию сына.

Сергей Журавлев

И.о. главы БЭБ в Волынской области.

С 2011-го он занимал разные должности в Государственной налоговой службе, затем — в органах прокуратуры и Государственном бюро расследований. В БЭБ Журавлев пришел в сентябре 2023 года на должность заместителя руководителя в Черновицкой области.

Сергей Журавлев. Фото: bihus.info

Интересно, что супруга Журавлева Татьяна еще несколько лет назад зарабатывала около 100 тыс. грн в месяц. На нее оформлен ФОП (занимается бухгалтерским учетом и аудитом; консультированием по вопросам налогообложения). Однако именно когда ее муж перешел на работу в БЭБ, бизнес у жены пошел вверх — за 2024 год женщина заработала 7,5 млн грн, а за 2025-й – уже 9,2 млн грн. Вместе с тем и автопарк Татьяны расширился. Уже в 2024 году она купила Audi Q7 в 2016 г. в. за 1,1 млн, а в 2025-м – Tesla Model Y в 2022 г. в. за 767 тыс. грн.

