"На рогах у закона": как Офис противодействия рейдерству в Минюсте "отжимает" имущество у бизнеса во время войны

Пока внимание общества приковано к войне, в тылу расцветает схема теневого перераспределения собственности.

Бизнес страдает от сделок "черных нотариусов" и должностных лиц, которых прикрывают структуры на уровне министерств, призванные защищать предпринимателей.

Более подробно, как работает система рейдерства, читайте в материале.

Дело "Фактор плюс" – 50 тыс. квадратов под прицелом

Предприниматель Зоряна Цебровская – владелица финансовой ООО "ФК Фактор плюс" — еще в декабре прошлого года обнародовала историю захвата масштабного промышленного объекта. Несмотря на огласку и наличие Офиса противодействия рейдерству в Министерстве Юстиции, главой которого является Игорь Поночевный, за полгода ситуация не изменилась.

В центре спора – имущество площадью почти 50 тыс. кв. метров, расположенное на участке в 25 га в городе Стрый Львовской области. В 2012 году эта недвижимость стала обеспечением кредита на основе договора между ООО "Дискавери — Завод бурового оборудования" (на тот момент был собственником имущества) и ПАО "Златобанк".

Через три года – в 2015-м – "Фактор плюс" официально приобрело право требования по этому договору и затем в судебном порядке его подтвердило. Окончательно решение в пользу компании Фемида приняла 13 июня 2024 года. Этот документ стал основанием для возобновления записей в госреестре об ипотеке и запрете отчуждения имущества в пользу "Фактор плюс".

Но, как выяснилось, пока шли суды, имущество было перепродано. Сначала ООО "Украинские буровые машины", впоследствии — ООО "Ужгородский машиностроительный завод", ипотекодержателем по делу было определено ООО "ЮФ "Алексеев, Боярчуков и партнеры". И этот новый "владелец" пожаловался в Минюст, требуя отменить запись госрегистратора.

26 декабря 2025 года Центральная комиссия Минюста издала приказ, которым фактически легализовала перепродажу имущества. Чиновники мотивировали это тем, что поскольку объект успели передать "новому правоприобретателю", то регистратор не должен был восстанавливать ипотеку для "Фактор плюс". При этом комиссия использовала как формальный повод сообщения от "ЮФ "Алексеев, Боярчуков и партнеры" от 19 января 2024 года о прекращении ипотеки. При этом должностные лица министерства проигнорировали тот факт, что суд подтвердил все права на имущество за компанией Цебровской. Более того, Минюст "не заметил" информацию об открытом судебном производстве по этому же делу, что по закону должно было бы остановить любое рассмотрение жалобы в министерстве.

Кого предприниматель обвиняет в рейдерстве

Пытаясь привлечь внимание к проблеме бизнеса владелица ООО "ФК Фактор плюс" в своих сообщениях высказывает мнение, что Министерство юстиции во время войны вместо защиты собственников способствует захвату имущества. По источникам нашего издания, профильный заместитель Министра юстиции Елена Ференс отвечает за борьбу с рейдерством.

- Главная проблема – это сам Минюст и их комиссия, которая должна защищать, однако сама является главным рейдерским органом. Причина: мы вернули свое имущество по решению суда, и до войны комиссия не имела права рассматривать вопросы, которые были решены судом. Но во время военного времени они расширили свои полномочия, – говорит о ситуации в комментарии нашему изданию Зоряна Цебровская.

От редакции

В составе Министерства юстиции Украины на правах отдельного департамента создан Офис противодействия рейдерству. Офис возглавляет Игорь Поночевный, подотчетный заместителю министра Елене Ференс.

Редакция "Телеграф" призывает их к дискуссии по ситуации и готова осветить позиции всех сторон.

Под сообщением предпринимателя также можно увидеть довольно острые комментарии о деятельности комиссии. В частности, один из корреспондентов называет ее "инструментом "решал", более быстрым, чем суд". А еще один автор приводит пример государственных регистраторов, оказавшихся в похожей ситуации и над которыми упомянутая комиссия "расправлялась".

Несмотря на это, Зоряна Цебровская считает, что единственный возможный путь отстоять права – обращение в суд, однако это не быстрый процесс. По словам предпринимателя, она также обращалась в Офис противодействия рейдерству, бизнес омбудсмена, однако никакой конкретной поддержки или помощи в решении вопроса не получила.