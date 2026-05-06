Есть ли смысл снижать мобилизационный возраст: в Раде дали откровенный ответ

Технологический прогресс помогает сохранять жизни

В настоящий момент в Верховной Раде нет политической воли насчет снижения мобилизационного возраста. Более того, нет и таких обстоятельств, чтобы поднимать этот вопрос.

Об этом и не только в интервью "Телеграфу" рассказал народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко: Есть негласный приказ снизить количество критических предприятий, — в Раде рассказали, как изменится бронирование.

По его словам, украинским военным благодаря развитию технологий на большинстве направлений уже удалось остановить врага.

"Подразделения deep strike наносят поражение в среднем и дальнем тылу агрессора. Поэтому действительно должна быть причина, когда условно Россия пойдет на шаг полной мобилизации и призовет дополнительно полмиллиона – миллион военных. Тогда, я думаю, будут работать все власти для обсуждения, что нужно делать и как к этому подготовиться", — сказал Горбенко.

