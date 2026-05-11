Дороже, чем в Европе: что не так с государственным инсулином в Украине

В конце 90-х Украина сделала то, что тогда казалось стратегически безоговорочным шагом. Государство решило больше не зависеть от импорта жизненно необходимых лекарств и построило собственное производство инсулина. Так в 1999 году заработал "ИНДАР" – предприятие, которое должно было гарантировать украинцам доступ к критически важному препарату.

Идея была простой и понятной: если страна производит инсулин сама, он будет доступнее, дешевле и стабильнее в поставках. Особенно важно это было для сотен тысяч людей, которые ежедневно зависят от этого препарата.

Но, как показала практика, в Украине работает другая, отличная от классической, логика.

По состоянию на конец прошлого года, как показало исследование (опубликовано в декабре 2025 года — ред.), на украинском рынке инсулина тотально доминировали иностранные компании с долей 82%. Для сравнения – в 2019 году украинские производители инсулина занимали долю 58% рынка.

Согласно данным исследований, датский Novo Nordisk на конец года контролировал около 46% рынка, французским и немецким компаниям принадлежали другие крупнейшие доли. Их препараты врачи называют стандартом качества, и именно их чаще получают пациенты в рамках государственной программы реимбурсации.

А теперь вспомним "ИНДАР", который должен стать лидером. Сегодня на этом рынке государственный производитель присутствует минимально. Его доля на том же рынке лекарства инсулина составляет, по данным исследований, всего около 6%.

Не спрашивайте, как это произошло, в нашей стране, с талантливыми руководителями может быть все что угодно. Препарат ХУМОДАР, производящий "ИНДАР", позиционируется как доступная альтернатива, но при этом, и это самое парадоксальное, – его цена соизмерима, а нередко и превышает стоимость зарубежных аналогов.

Вот, например, стоимость в одной и той же аптеке препарата с одним и тем же кодом Код АТС/ATX – A10A D01 в картриджах от "Индара" и польского производителя.

То есть государство, которое в свое время создало предприятие, чтобы сделать инсулин дешевле, теперь продает более дорогой продукт, чем частные зарубежные игроки. Интересная государственная политика, согласитесь.

Этот парадокс становится еще более ощутимым, если посмотреть, как именно продукция предприятия попадает в больницы. Значительная ее часть реализуется не напрямую, а через сеть дистрибьюторов, что обычно поднимает стоимость. В результате больницы вынуждены переплачивать за лекарства для украинцев.

И это еще не всё. Иностранная компания luraq Investment Limited, уже владеющая около 29% акций госпредприятия, через суды пытается реализовать "первоочередное право" на выкуп государственной доли (свыше 70%). Фактически речь может идти о попытке получить полный контроль над стратегическим предприятием без открытого аукциона, без конкуренции и без рыночной цены.

На этом фоне возникает естественный вопрос: как так получилось, что предприятие, созданное для экономии бюджетных средств, фактически превратилось в генератора расходов и может выйти из-под контроля государства? Кто довел его до такого состояния?

Знакомьтесь: руководитель предприятия "ИНДАР" Любовь Вишневская. Она возглавила его в 2012 году. Ее контракт был заключен на три года и завершился в 2015 году. Однако после этого она не покинула должность, несмотря на, как писали СМИ, — саботаж подготовки очередного общего собрания акционеров ЧАО "Индар", неисполнением решений Наблюдательного совета ЧАО "Индар". Благодаря судебному решению его пребывания в должности фактически стало бессрочным.

И это, конечно, не все. По открытым данным, руководитель "ИНДАРа" могла быть связана с рядом частных компаний, работающих в фармацевтическом или смежном секторе. Речь, в частности, шла об ООО НИМФА "РИДАН" и ООО "МФК"РИДАН – ИНЖИНИРИНГ", совладелицей которых до сих пор является Вишневская.

Здесь снова возникает вопрос: не может ли речь идти о конфликте интересов, когда управление государственным активом сочетается с участием в частном бизнесе той же отрасли? Судя по всему, госпожа Вишневская считает, что конфликта интересов нет. Впрочем, именно проверки соответствующих органов должны дать окончательный ответ на этот вопрос.

За последние годы "ИНДАР", как свидетельствует вышеприведенная аналитика, стабильно теряет позиции. По данным YouControl, это отразилось на доходности – если в 2022 году речь шла о почти 32 млн грн доходов, то в прошлом году это было 16,2 млн грн, а за 2025 год 12,4 млн грн. В общей сложности предприятие потеряло почти две трети своих доходов.

В разные годы правоохранительные органы уже обращали внимание на деятельность предприятия. В частности, речь шла о возможных злоупотреблениях при закупках, использовании посреднических структур и финансовых операциях с признаками вывода средств. На этом фоне падение доходов и общая динамика деятельности могут смотреться как признаки кризисного состояния и возможного использования непрозрачных схем обогащения. Коррупционные скандалы сопровождали предприятие и раньше, однако ни одно из этих расследований не завершилось обвинительным приговором.

При этом уровень стоимости основных средств компании неуклонно падает – за пять лет сократившись почти на 40%.

Это означает постепенную потерю той же фармацевтической автономии, ради которой предприятие строили.

В итоге история "Индара" выглядит как постепенное вытеснение государственного производителя с рынка. Доля предприятия сократилась до минимума, продукция, похоже, теряет конкурентность, финансовые показатели падают, а управленческие решения остаются без публичного объяснения.

И тут уже сложно делать вид, что ничего не происходит. Стоит задуматься, не доводят ли "ИНДАР" порой планомерно до банкротства? А дальше может состояться переход актива под контроль новых владельцев.

Как уже отмечалось выше, у правоохранительных органов последние годы к "ИНДАРу" очень много вопросов. Но тем временем, руководитель предприятия Любовь Вишневская, похоже, постоянно находит возможность не быть привлеченной к ответственности.

Не похоже ли это на классический сценарий, когда предприятие годами приходит в упадок, создаются условия для его передачи в частные, в том числе иностранные, руки? Почему государство не реагирует на это? Вопрос в правоохранительные органы и профильные структуры, в частности Фонд Госмайна Украины, который до сих пор не озвучивал публичной позиции по этому вопросу.

Именно поэтому сегодня государству есть несколько неотложных вопросов, требующих объяснений.

Почему Любовь Вишневская продолжает возглавлять "ИНДАР" после завершения контракта и почему государство, которое контролирует предприятие, не меняет руководство?

Почему при наличии признаков конфликта интересов и связей Вишневской с другими фармацевтическими структурами не были проведены проверки и приняты решения относительно руководства?

Почему до сих пор не проведено расследование возможного искусственного ослабления "ИНДАРа" и выведение его из-под контроля государства?

Ответы на эти вопросы нужны как можно быстрее. В стране идет война, а речь идет о людях с диабетом, для которых доступ к инсулину является критическим. Любым злоупотреблениям в этой сфере следует положить конец быстро и без промедлений.