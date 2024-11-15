"Рос в семье Кучмы": как сейчас выглядит беглый нардеп Деркач, который получил должность в оборонном комитете России

Депутат Верховной Рады сбежал из Украины после начала полномасштабной войны

Андрей Деркач — скандальный украинский депутат Верховной Рады с 1998 до 2023 года, который оказался российским агентом. После начала полномасштабной войны политик сбежал в Россию, где уже получил несколько важных государственных должностей. А еще он заметно изменился внешне.

"Телеграф" расскажет, как сейчас выглядит беглый депутат и агент Кремля Андрей Деркач, и что о нем известно.

Андрей Деркач — новые должности и перемены во внешности

Андрей Деркач родился в Днепропетровске 19 августа 1967 года, сейчас ему 57 лет. После начала полномасштабной войны в Украине он сбежал в Россию и сейчас объявлен в розыск. Но это не мешает ему цинично строить политическую карьеру в РФ. Так, стало известно, что Андрей Деркач стал сенатором Астраханской области России, а также вошел в комитет безопасности и обороны Совета Федераций РФ.

Известно, что Андрей Деркач пошел по стопам своего отца Леонида Деркача и деда. В 1989 году он окончил Харьковское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск, а с 1990 по 1993 год учился в высшей школе КГБ имени Дзержинского в Москве. Затем непродолжительное время работал в СБУ Днепропетровской области и быстро пошел в политику. Однако, судя по дальнейшей карьере навсегда остался в системе КГБ-ФСБ.

А к тому же, семья Деркача была приближенной к Кучме, они даже имели родственные связи — жены Кучмы и Деркача-старшего являются сестрами. Став президентом, Кучма назначил своего друга Леонида Деркача председателем СБУ. Как вспоминал Андрей Деркач, он "рос в семье Кучмы, сидел у него на коленях".

В июне 2022 года СБУ обвинила Андрея Деркача в работе на российскую разведку. Он также находится в санкционных списках США. В январе 2023 президент Владимир Зеленский лишил Деркача гражданства, а Верховная Рада — мандата.

Многие украинцы помнят Андрея Деркача у власти едва ли не с начала украинской независимости. В более молодом возрасте он имел характерную черту внешности — он носил густые черные усы. Однако сейчас он выглядит немного иначе — теперь экс-нардеп носит поседевшую бороду вместо усов.

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