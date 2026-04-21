Ахметов купил суперквартиру в Монако: на сколько его заграничное имущество дороже всей помощи Украине

Одна из крупнейших сделок с недвижимостью в истории совершилась еще в 2024 году

Самый богатый человек Украины Ринат Ахметов приобрел пятиэтажную квартиру в престижном жилом комплексе Монако. Стоимость апартаментов составила ошеломляющие 554 миллиона долларов, но это далеко не единственная его роскошная покупка.

Об одной из крупнейших сделок с недвижимостью в истории сообщает Bloomberg. По данным агентства, новая недвижимость миллиардера расположена на первой береговой линии в районе Маретерра и находится во флагманском здании "Le Renzo" нового элитного жилого комплекса.

Квартира на 2500 квадратов включает 21 комнату. Помимо этого в ней есть балконы, терасы с видом на Средиземное море, бассейн, джакузи и как минимум восемь парковочных мест.

Жилой комплекс Mareterra - Le Renzo.

Как оказалось, сделка состоялась еще в 2024 году, но прессе стало известно о ней из документов только сейчас. Холдинговая компания Ахметова SCM подтвердила факт приобретения недвижимости в этом комплексе, но цену не раскрыла.

Другие роскошные покупки Ахметова

Украинский бизнесмен владеет одной из самых дорогих квартир Лондона в комплексе One Hyde Park в районе Найтсбридж. Как пишет Фокус, в 2011 году миллиардер приобрел сразу двое апартаментов на седьмом и восьмом этажах за 136 миллионов фунтов стерлингов. Еще 60 миллионов долларов было потрачено на ремонт и обустройство.

В июле 2021 года Ахметов вероятно приобрел двухэтажный пентхауз в жилом комплексе Chelsea Barracks в Лондоне. По информации издания "Forbes" стоимость суперэлитной недвижимости составила $122 млн. Сделка была оформлена через оффшорную компанию Gelion.

В 2020 году стало известно, что Ахметов стал владельцем одного из самых дорогих особняков на планете стоимостью 200 миллионов евро. Он известен как Вилла де Седре в городе Сен-Жан-Кап-Ферра. Вилла на 18 тысяч квадратных футов расположена на побережье, датируется 1870 годом и прежде была домом короля Бельгии Леопольда II. В имении 14 спален, расположенных на 35 сотках. Внутри виллы огромная гостиная, люстры, французские двери и портреты 19 века от пола до потолка в орнаментальных рамах. Библиотека, отделана деревом, вмещает 3000 книг о флоре и натурализме.

Вилла де Седре в городе Сен-Жан-Кап-Ферра.

LUMINANCE — 145-метровая суперъяхта, которую построила престижная немецкая компания Lürssen Yachts. По данным Forbes, SuperYacht Times и нескольких журналистских расследований, судно принадлежит или связано с Ринатом Ахметовым. Стоимость яхты может превышать 500 миллионов евро. Ранее в сети появлялась информация о том, что Ахметов собирался продавать LUMINANCE, однако данных о сделке на начало 2026 года в открытых источниках нет.

Роскошь и помощь фронту

Вышеуказанный список дорогих "игрушек" Ахметова далеко не исчерпывающий. Можно вспомнить еще, например, известную резиденцию в селе Плюты под Киевом, дворец во временно оккупированном Донецке или украденную россиянами усадьбу "Новый Кучук-Кой" во временно оккупированном Крыму.

Однако стоимость этой недвижимости сложно оценить.

Так или иначе, только вышеуказанный список с яхтой и заграничной недвижимостью, включая новые апартаменты в Монако, если верить данным из открытых источников, уже можно оценить примерно в 1.65 млрд долларов или более 70 миллиардов гривен.

Однако стоит не забывать, что Ахметов также часто жертвует свои средства на нужды фронта. С начала полномасштабного вторжения, по данным СМИ, миллиардер дал в поддержку страны 13,5 млрд грн (или более 300 миллионов долларов). Или как минимум пятую часть стоимости заграничной недвижимости и яхты.

