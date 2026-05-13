Сразу в 5 городах Украины строят жилье для переселенцев: где именно и безопасно ли там на самом деле (карта)

Жилье будет более доступным по сравнению с рыночными ценами

В Украине проводится экспериментальный проект строительства социального жилья для переселенцев. Для участия в инициативе были отобраны пять городов.

Арендная плата для этих категорий будет ниже рыночной. При этом жилье должно быть меблировано и обустроено бытовой техникой.

Жилье будет находиться в собственности общин для сдачи в аренду:

переселенцам,

ветеранам,

многодетным семьям,

людям с инвалидностью,

работникам социальной и критической инфраструктуры

Всего заявки подали 25 общин, в числе которых 7 областных центров. Отбор проходил на основе 16 критериев по трем ключевым блокам:

Критерии отбора. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Далее "Телеграф" рассказывает о пяти украинских городах, которые стали победителями в отборе.

ТОП-5 городов побетидетей. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Для наглядности показываем расстояние от пятерки этих городов до фонта:

Расстояние до городов от фронта. Карта: DeepState / "Телеграф"

Кременчуг

Кременчуг представил самый масштабный проект среди всех участников — строительство 29 девятиэтажных жилых домов на 1024 квартиры. Это означает, что более тысячи семей сможет получить современное и доступное жилье. Важно, что городские власти предложили сбалансированную модель: доступная аренда сочетается с созданием финансового резерва для стабильного функционирования жилищного фонда в будущем.

Кременчуг

"Сегодня проекты проходят комплексную финансовую оценку. Учитывается не только идея, но реальная готовность к реализации: наличие инфраструктуры, подключение к сетям, обоснованность финансовой модели и актуальность потребности в жилье. После завершения оценки определят проекты, рекомендованные к реализации", — сказали в городском совете.

Проект строительства в Кременчуге. Фото: горсовет

Проект строительства в Кременчуге. Фото: горсовет

Обстрелы и взрывы: периодические ракетные атаки по промышленной и энергетической инфраструктуре, но значительно реже, чем в прифронтовых регионах.

Интенсивность атак по Кременчугу. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Основными целями были:

нефтеперерабатывающий завод,

энергетическая инфраструктура,

промышленные объекты,

гражданская инфраструктура

Средняя аренда жилья:

1-комнатная квартира — цены варьируются от 7 до 15 тыс. грн/мес.

Расстояние до линии фронта: примерно 200/300 км.

Кременчуг – расстояние до фронта. Карта: DeepState / "Телеграф"

Николаев

Николаев оказался в пятерке отобранных городов. Проект уже прошел очередной этап отбора и передан на оценку Министерству финансов Украины, сказали в городском совете Николаева.

Николаев

Проект предлагает:

строительство двух 10-этажных домов;

создание около 300 современных квартир;

обустройство укрытий в каждом доме;

внедрение доступной арендной модели с учетом доходов жильцов.

"Внедрение муниципального арендного жилья является важным шагом для Николаева, что поможет обеспечить горожан доступными, современными и безопасными жилищами", — сказали в мэрии.

Николаев оказался в пятерке отобранных городов. Инфографика: Николаевский горсовет

Обстрелы и взрывы: Николаев является одним из городов, который регулярно подвергается обстрелам со стороны России. Сейчас интенсивность атак ниже, однако воздушные тревоги и угрозы ударов сохраняются.

Интенсивность атак по Николаеву. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Средняя аренда:

1-комнатная квартира — в среднем от 5 до 12 тыс.грн в месяц.

Расстояние до линии фронта: примерно 60 км.

Николаев – расстояние до фронта. Карта: DeepState / "Телеграф"

Житомир

Житомир стал участником экспериментального проекта Кабинета Министров по созданию фонда муниципального арендного жилья. Планируется строительство 9-этажного комплекса на 216 квартир. Это позволит городу самостоятельно регулировать арендную плату, делая ее доступной социально уязвимым группам.

В течение 2022-2026 годов из бюджета общины было выделено более 24 миллионов гривен на компенсацию аренды жилья для жителей, чьи дома были разрушены агрессором.

Житомир

"Житомир формирует новую модель муниципального жилья, объединяя ресурсы бюджета общины с грантовой помощью от Европейского Союза и правительств стран-партнеров. И это должно стать фундаментом для восстановления нашей общины", — Галина Шиманская.

Обстрелы и взрывы: эпизодические ракетные удары, относительно спокойная ситуация по сравнению с югом и востоком страны.

Интенсивность атак по Житомиру. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Средняя аренда жилья:

1-комнатная квартира — около 7–16 тыс. грн/мес.

Расстояние до линии фронта: примерно 450–500 км.

Житомир – расстояние до фронта. Карта: DeepState / "Телеграф"

Львов

Львов стал одним из самых крупных участников данной программы, но при этом город заметно отличается наиболее высокой стоимостью аренды среди других отобранных , что усиливает социальную значимость проекта.

Львов

Обстрелы и взрывы: редкие ракетные атаки по инфраструктуре; считается одним из наиболее безопасных крупных городов Украины.

Интенсивность атак по Львову. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Средняя аренда жилья:

1-комнатная квартира — в среднем 16–22 тыс. грн/мес.

Расстояние до линии фронта: примерно 800–1000 км.

Львов – расстояние до фронта. Карта: DeepState / "Телеграф"

Кропивницкий

Кропивницкий также вошёл в число пяти победителей отбора. Этот город отличается умеренной стоимостью аренды и стабильным спросом на жильё, а также относительно равномерной, но ограниченной по интенсивности угрозой безопасности.

Кропивницкий

Обстрелы и взрывы: периодические атаки дронами и ракетами, но без постоянных массированных ударов.

Интенсивность атак по Кропивницкому. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Средняя аренда жилья:

1-комнатная квартира — около 6–8 тыс. грн/мес

Расстояние до линии фронта: примерно 250–300 км.

Кропивницкий – расстояние до фронта. Карта: DeepState / "Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в Киеве возьмутся за старое жилье. Стало известно, будут ли сносить "хрущевки".