Одразу в 5 містах України будують житло для переселенців: де саме та чи безпечно там насправді (карта)

Житло буде доступнішим порівняно з ринковими цінами

В Україні проводиться експериментальний проект з будівництва соціального житла для переселенців. Для участі в ініціативі було відібрано п’ять міст.

Орендна плата для цих категорій буде нижчою за ринкову. При цьому житло має бути мебльоване та облаштоване побутовою технікою.

Житло перебуватиме у власності громад для оренди:

переселенцям,

ветеранам,

багатодітним сім’ям,

людям з інвалідністю,

працівникам соціальної та критичної інфраструктури.

Загалом заявки подали 25 громад, серед яких 7 обласних центрів. Відбір проходив на основі 16 критеріїв за трьома ключовими блоками:

Далі "Телеграф" розповідає про п’ять українських міст, які стали переможцями у відборі.

Кременчук

Кременчук представив наймасштабніший проект серед усіх учасників – будівництво 29 дев’ятиповерхових житлових будинків на 1024 квартири. Це означає, що більше тисячі сімей зможе отримати сучасне та доступне житло. Важливо, що міська влада запропонувала збалансовану модель: доступна оренда поєднується зі створенням фінансового резерву для стабільного функціонування житлового фонду у майбутньому.

"Сьогодні проекти проходять комплексну фінансову оцінку. Враховується не лише ідея, а й реальна готовність до реалізації: наявність інфраструктури, підключення до мереж, обґрунтованість фінансової моделі та актуальність потреби у житлі. Після завершення оцінки визначать проекти, рекомендовані до реалізації", — сказали у міській раді.

Обстріли та вибухи: періодичні ракетні атаки по промисловій та енергетичній інфраструктурі, але значно рідше, ніж у прифронтових регіонах.

Основними цілями були:

нафтопереробний завод,

енергетична інфраструктура,

промислові об’єкти,

громадянська інфраструктура

Середня оренда житла:

1-кімнатна квартира – ціни варіюються від 7 до 15 тис. грн/міс.

Відстань до лінії фронту: приблизно 200/300 км.

Миколаїв

Миколаїв опинився у п’ятірці відібраних міст. Проект уже пройшов черговий етап відбору та передано на оцінку Міністерству фінансів України, сказали у міській раді Миколаєва.

Проект пропонує:

будівництво двох 10-поверхових будинків;

створення близько 300 сучасних квартир;

облаштування укриттів у кожному будинку;

використання доступної орендної моделі з урахуванням доходів мешканців.

"Впровадження муніципального орендного житла є важливим кроком для Миколаєва, що допоможе забезпечити городян доступним, сучасним та безпечним житлом", — сказали в мерії.

Обстріли та вибухи : Миколаїв є одним із міст, яке регулярно піддається обстрілам з боку Росії. Наразі інтенсивність атак нижча, проте повітряні тривоги та погрози ударів зберігаються.

Середня оренда:

1-кімнатна квартира – в середньому від 5 до 12 тис.грн на місяць.

Відстань до лінії фронту: приблизно 60 км.

Житомир

Житомир став учасником експериментального проекту Кабінету Міністрів із створення фонду муніципального орендного житла. Планується будівництво 9-поверхового комплексу на 216 квартир. Це дозволить місту самостійно регулювати орендну плату, роблячи її доступною для соціально вразливих груп.

Протягом 2022-2026 років із бюджету громади було виділено понад 24 мільйони гривень на компенсацію оренди житла для мешканців, чиї будинки було зруйновано агресором.

"Житомир формує нову модель муніципального житла, поєднуючи ресурси бюджету громади з грантовою допомогою від Європейського Союзу та урядів країн-партнерів. І це має стати фундаментом відновлення нашої громади", — Галина Шиманська.

Обстріли та вибухи: епізодичні ракетні удари, відносно спокійна ситуація порівняно з півднем та сходом країни.

Середня оренда житла:

1-кімнатна квартира – близько 7–16 тис. грн/міс.

Відстань до лінії фронту: приблизно 450-500 км.

Львів

Львів став одним із найбільших учасників даної програми, але при цьому місто помітно відрізняється найвищою вартістю оренди серед інших відібраних, що посилює соціальну значущість проекту.

Обстріли та вибухи: рідкісні ракетні атаки з інфраструктури; вважається одним із найбільш безпечних великих міст України.

Середня оренда житла:

1-кімнатна квартира – у середньому 16–22 тис. грн/міс.

Відстань до лінії фронту: приблизно 800-1000 км.

Кропивницький

Кропивницький також увійшов до п’яти переможців відбору. Це місто відрізняється помірною вартістю оренди та стабільним попитом на житло, а також відносно рівномірною, але обмеженою за інтенсивністю загрозою безпеці.

Обстріли та вибухи: періодичні атаки дронами та ракетами, але без постійних масованих ударів.

Середня оренда житла:

1-кімнатна квартира – близько 6–8 тис. грн/міс.

Відстань до лінії фронту: приблизно 250-300 км.

