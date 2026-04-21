"Для беженцев?" Новая квартира Ахметова за более 500 млн долларов возмутила украинцев

Жилье находится на береговой линии престижного района

Информация о том, что украинский олигарх Ринат Ахмет купил себе квартиру в Монако за более 500 млн долларов, возмутила пользователей. Bloomberg уже назвал сделку о приобретении элитной недвижимости одной из самых дорогих в истории.

Как сообщает издание, Ахметов стал владельцем 21-комнатной роскошной пятиэтажной квартиры в самом престижном новом жилом комплексе Монако.

Реакция сети на квартиру Ахметова

Сергей Кошман, общественный деятель, один из координаторов движения "Мы — европейцы", прокомментировал событие.

"Великолепные новости! Bloomberg пишет, что Ахметов купил у Монако самую дорогую квартиру в истории человечества за 500 млн евро. Гордимся! Уверен, что этот прецедент поможет лучше привлекать средства международных доноров на войну против РФ", — говорится в сообщении.

Реакция Сергея Кошмана

Похожее мнение высказал и политолог Леонид Швец: "Это же для размещения беженцев из Донбасса!"

Реакция Швеца

В сети пользователи писали саркастические комментарии о новой недвижимости Ахметова. Люди отмечали:

Украинец, у которого все удалось!

Когда выезжать к земляку?

Платиновые унитазы?

Что известно об элитном жилье олигарха

По данным Bloomberg, Ахметов купил квартиру в Монако за рекордные 471 миллион евро (554 миллиона долларов). Жилье находится во флагманском здании "Le Renzo". Его площадь составляет около 2500 квадратных метров, кроме балконов и террас с видом на Средиземное море. В квартире есть бассейн, джакузи и как минимум восемь парковочных мест.

Район Маретерра

"Заявленная цена делает сделку самой дорогой в истории продажи жилья, превзойдя недавнюю продажу поместья застройщика Ника Кэнди в Челси за более 350 миллионов долларов или продажу пентхауса в Нью-Йорке менеджеру хедж-фонда Кену Гриффину примерно за 240 миллионов долларов", — говорится в материале.

Соглашение состоялось еще в 2024 году, но прессе стало известно о нем из документов только сейчас. Холдинговая компания Ахметова SCM подтвердила факт приобретения недвижимости в этом комплексе, хотя и отказалась предоставить подробности недвижимости или цены.

