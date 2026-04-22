Номер Ирины Фарион "ожил" в Telegram и опубликовал фото из Таиланда: как это возможно

Комбинацию цифр, когда-то принадлежавшую погибшей, получил новый абонент

Телефонный номер известного языковеда Ирины Фарион, убитой 19 июля 2024 года, внезапно стал активным в Telegram. С него была опубликована история из города Паттайя в Таиланде.

О том, что номер телефона Фарион снова в обращении, в соцсети Threads рассказал журналист-расследователь и политический блоггер Даниил Мокрик. Он опубликовал скрин сообщения об этом, которое ему пришло.

Номер телефона Фарион снова активен – почему это произошло

Мобильные операторы в Украине обычно выпускают номера в свободную продажу через 1–2 года после последнего пополнения счета или активности абонента. Очевидно, именно так произошло с телефонным номером, ранее принадлежавшим Ирине Фарион. С момента ее гибели прошло уже больше года и 9 месяцев.

Это довольно распространенное явление, но в реалиях войны оно нередко причиняет украинцам боль. В сети внезапно может появиться номер телефона близкого человека, погибшего на войне, или убитого российскими ударами в тылу.

"На самом деле это крипово. Несколько раз так уже появились в сети контакты побратимов, которые без вести пропали/в плену и на другом конце были невинные дети. На мгновение это дарило каплю надежды", — написал военный в комментариях.

Как предотвратить перепродажу номера близкого человека, который умер

Один из комментаторов рассказал, как избежать подобной ситуации. Чтобы номер того, кто больше им не пользуется, снова не попал в продажу, его просто необходимо регулярно пополнять на минимальную сумму.

"Если Вы неравнодушны к какому-то из подобных номеров — Вы можете просто ежемесячно забрасывать по 5-10 грн или оплачивать пакет и таких уведомлений будет меньше", — пишут в комментариях

Убийство Фарион — что известно

Вечером 19 июля 2024 года неизвестный выстрелил в Ирину Фарион недалеко от ее дома во Львове. Языковеда госпитализировали с тяжелыми травмами, но в больнице она скончалась. 25 июля правоохранители в Днепре задержали 18-летнего Вячеслава Зинченко по подозрению в убийстве Фарион.

Ирина Фарион

На следующий день суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога. Зинченко инкриминировали умышленное убийство по мотивам национальной нетерпимости, а также незаконное владение оружием. В рамках досудебного расследования было проведено более 60 экспертиз и допрошено более 1500 свидетелей. Обвинительный акт с 30 томами материалов был передан в суд 26 декабря 2024 года. Продолжаются судебные заседания.

Ранее "Телеграф" рассказывал о просьбе обвиняемого в убийстве Ирины Фарион Вячеслава Зинченко во время судебного заседания 5 марта. Он просил смягчить меру пресечения домашнему аресту, прибегнув к манипуляциям с упоминанием своего отца-военнослужащего.