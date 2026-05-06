Россия бьет по АЗС: что должен знать каждый водитель в Украине (инфографика)

Правильные действия на АЗС при обстреле — вопрос жизни и смерти

Во время воздушной тревоги и опасности атаки водителям, оказавшимся на автозаправочных станциях, нужно знать и выполнять правила, которые могут спасти жизнь. Россияне начали активно наносить удары по АЗС.

О правилах поведения на АЗС во время тревоги в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук: Россия бомбит АЗС, для водителей могут ввести новые правила. Что изменится?

Леонид Косянчук. Фото: Суспільне

Следует понимать, что АЗС являются пожароопасными объектами, и даже небольшой осколок возле газовой емкости может привести к пожару. В то же время, защитить каждую станцию технически невозможно, а нормы безопасности для персонала до сих пор написаны под мирное время.

Что делать, если воздушная тревога застала на заправке

Леонид Косянчук дает четкие рекомендации водителям. Услышав тревогу на АЗС, нужно немедленно уезжать за пределы станции, на безопасное расстояние.

Еще лучшим решением будет оставить машину и уходить в укрытие. Ведь машину можно купить новую, а жизнь — нет.

В любом случае не стоит игнорировать опасность и продолжать ждать своей очереди заправиться во время воздушной тревоги. Цена легкомыслия может быть слишком высокой.

Также Косянчук рекомендует следить за уровнем горючего в баке авто. В условиях войны и опасности обстрелов особенно важно не доводить до критически низкого уровня горючего в условиях, когда ближайшая АЗС может быть закрыта.

Россия атакует АЗС — что известно

Только за одну неделю россияне нанесли 15 ударов по 11 АЗС в Харькове. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, практически все атаки пришлись на газовые станции, установленные на заправках. Враг применяет дроны типа V2U с искусственным интеллектом, предварительно настроенные именно на объекты топливной инфраструктуры.

Пожар на АЗС в Харькове 2 мая 2026г. Фото: Суспільне Харків

Кроме того, 3 мая россияне нанесли удар возле АЗС в Криничанской общине на Днепропетровщине. Вспыхнул пожар, а рядом проезжал автобус с около 40 детьми. Ранены по меньшей мере шесть человек, среди которых 10-летний мальчик и беременная женщина.

