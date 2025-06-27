"Цирк-шапито": решение суда по вице-премьеру Чернышеву взбудоражило украинцев

В социальных сетях эта новость повлекла за собой мощный резонанс

Высший антикоррупционный суд принял решение о мере пресечения для вице-премьера по вопросам национального единства Алексея Чернышева, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и коррупции в особо крупном размере. По решению судьи Виталия Крикливого, ему назначен залог в размере более 120 миллионов гривен.

Об этом пишет "Украинская правда".

"Залог должен быть внесен в течение пяти дней с момента избрания меры пресечения", — зачитал судья. Кроме того, Чернышева обязали не уезжать из страны, не общаться со свидетелями и подозреваемыми, а также сообщать об изменении места нахождения или работы.

Прокурор САП Сергей Буйленко отметил, что вопрос об отстранении должностного лица будет рассматриваться на отдельном заседании. По его словам, пока неизвестно, когда оно состоится.

В социальных сетях эта новость повлекла за собой мощный резонанс. Люди возмущены как размером залога, так и самим фактом того, что за серьезные подозрения чиновники могут избежать реального наказания, просто оплатив средства.

Один из пользователей комментирует ситуацию как "цирк-шапито", где "берут залог из уже украденного".

Как реагирует общество на залог Чернышева

Отдельные комментаторы обращают внимание на масштабы состояния, необходимых для уплаты такого залога. Один пользователь пишет, что если счета не были арестованы, то министр и его адвокаты могли бы легко внести более 2,5 миллиона долларов. "Мародер во время войны – за это пожизненно давать нужно", – добавляет другой.

Как реагирует общество на залог Чернышева

Есть и более радикальные мнения: "Украл, наверное, больше?".

Комментаторы также возмущаются внешним видом подозреваемого и его отношением: "Посмотрите, какой он "расстроен"", — иронизирует один. Другой добавляет: "Да ему по***гу".

Не менее эмоционально звучит и такая реакция: "И щуку бросили в реку", — имея в виду, что вице-премьера фактически отпустили на свободу без жесткого контроля.

Как реагирует общество на залог Чернышева

Один из комментаторов делится своей "схемой": "Среди чиновников работает примерно такая система — чиновник ворует 500 миллионов, на залог дает 100, возвращает еще 100, всего 200, а 300 оставляет себе". Другого украинца беспокоит, почему должностное лицо не находится под домашним арестом с электронным браслетом: "Завтра будет за бугром. Позор такой власти и правосудию!".

Как реагирует общество на залог Чернышева

Как реагирует общество на залог Чернышева

Другой пользователь заключает: "Садить мерзавца, а не придумывать ему министерское кресло. С конфискацией всего, что имеет!".

Так, общество требует не только громких дел, а реального наказания.

Ранее "Телеграф" сообщал, что министру национального единства Алексею Чернышеву сообщили о подозрении в коррупционных правонарушениях 23 июня. Днем ранее он вернулся в Украину после длительной командировки.