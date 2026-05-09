Большую ядовитую амфибию заметили в Закарпатье. Как выглядит земноводное животное (фото)

Это животное в народе называют дождевкой

В Закарпатье недавно заметили ядовитую крупную амфибию. Животное почти не боялось людей и подошло довольно близко к поселению.

Об этом рассказывает корреспондент "Телеграфа". Заметим, что речь идет о саламандре огненной или пятнистой, которую заметили в Тячеве.

Как видно на фото, это довольно большое и яркое животное. Его название пятнистая характеризует наличие ярко-желтых пятен по телу. Кроме того, саламандру называют еще дождевка, сисмолоко, огненная ящерица, ящур, сисак, качур.

Саламандра огненная в Закарпатье. Фото: "Телеграф"

Саламандра огненная — это самое большое хвостатое земноводное животное в Украине. Она ядовита, поэтому трогать ее нельзя. Общая длина взрослых животных достигает 150-250 мм. У земноводных этого вида массивные голова и туловище, круглый в поперечном сечении хвост. Глаза большие, за ними расположены выпукло-продолговатые ядовитые железы — паротиды.

Яд кожных желез пятнистой саламандры действует на нервную систему и есть достаточно токсичным для млекопитающих. Его средняя смертельная дозировка составляет 1.2 мг на 1 кг массы жертвы. Небные зубы имеют вид двух S – подобных рядов. Окрас тела черный с ярко-желтыми пятнами неправильной формы (некоторые особи могут их не иметь), рисунок изменчив.

Обычно в Закарпатье насчитывается 3-5 особей на 100 метров маршрута. В лесных долинах горных рек Карпат численность взрослых и молодняка может достигать 45-50 особей на квадратный километр. То есть встретить такую саламандру можно в любой момент.

