Отход ВСУ из Мирнограда: почему это может стать самым опасным маневром

Эксперты раскрыли особенности текущей тактики сторон

Силы обороны Украины находятся в Покровске, где удерживают позиции в северной части города, а также в Мирнограде, где ситуация может вынудить их к контролируемому отходу. Однако этот этап будет крайне сложной и рискованной задачей.

Об этом эксклюзивно для "Телеграфа" рассказазали эксперты. По их словам, на отдельных участках формируются так называемые "килл-зоны", что в результате существенно усложняет ротации и эвакуацию, особенно в Мирнограде.

Для понимания ситуациии:

РБК-Украина, ссылаясь на источник в Силах обороны, знакомый с ситуацией на Покровском направлении, пишет, что в Мирнограде отмечается напряженная ситуация для украинских военных.

"Там ситуация значительно сложнее, поэтому может иметь место контролируемый отход", — говорится в материале.

Бои за Мирноград. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Риски и замысел противника

Военный эксперт, руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук объясняет, что организованный вывод войск из районов Покровска и Мирнограда является крайне сложной и рискованной задачей.

"Когда говорят об организованном выводе, надо понимать, что удерживать и находиться на позиции безопаснее, чем зайти. А выйти из нее – еще опаснее. Это наиболее рискованные этапы. И оставшиеся в Покровске и Мирнограде точечные узлы обороны (фактически в тылу противника) вывести крайне рискованно и крайне сложно. Но другого выхода тоже нет. Наши точно не прорвутся к ним, не выйдут на этот рубеж", — сказал эксперт.

Важно: На картах, представленных ниже, Мирноград полностью "красный", как обычно обозначают оккупированные населенные пункты. Однако стоит указать, что о захвате города россиянами официальной информации не было и он также не признан оккупированным. В то же время карты DeepState не могут отображать картину на фронте в реальном времени.

Мирноград на карте. Скриншот: DeepState

Он добавил, что противник накапливает там наиболее боеспособные силы. Уже известно о перебрасывании 90-й танковой дивизии, 76-ой десантно-штурмовой дивизии, штурмового батальона "Сомали", центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон". В то же время им противостоит 7 корпус быстрого реагирования ДШВ ВСУ.

"Мы уже наблюдаем два направления прорыва — продвижение россиян севернее Покровска-Мирнограда на Родненское. Там уже выступ сформирован — это все "серая зона". И с ростом "зеленки" россияне будут наращивать активность: выбивать нашу оборону, чтобы ее максимально разредить", — резюмировал Лакийчук.

Покровска-Мирноград-Родненское на карте. Скриншот: DeepState

По словам эксперта, замысел противника заключается в охвате Донецкой группировки украинских сил.

"В апреле 2024 года они (россияне, — Ред.) проводили стратегическую операцию в Первомайском. Затем начали наступление на Покровск и Мирноград и летом 2025-го "дохли". Зимой 2026-го смогли их взять. Но стерли все ресурсы, которые рассчитывали использовать на всю операцию. В настоящее время они выходят с позиций на севере Покровска и Мирногорада. Можно сказать, что это повторение "Добропольского выступа". Вот два направления – от Гришиного на северо-запад по одной трассе и от Родненского на север по второй трассе, на Новый Донбасс. Замысел тоже ясен – зайти в тыл ВСУ и расширить фронт", — объяснил собеседник.

Павел Лакийчук

Второй горячей точкой Лакийчук называет Константиновку. Он отметил, что если врагу удастся захватить этот город, он получит хороший выходной рубеж. Россияне из Часового Яра пытаются охватить, прорваться или обойти Константиновку, но не имеют успеха.

"Так удастся ли замысел противника это огромный вопрос. Наша задача их сдержать", — сказал эксперт.

Константиновка на карте. Скриншот: DeepState

Оборона и сложности

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко называет ситуацию сложной, а Покровское направление приоритетным для врага с точки зрения ведения наступательных действий, накопления собственных сил и средств.

"Введение обороны осложняется тем, что враг активно использует подвалы, остатки застройки, высоты, куда заводит своих операторов БПЛА, совершает многочисленные вылеты FPV-дронов. Чтобы выбивать противника, нужно применять больше авиационных ударов, ударов артиллерии, что не всегда возможно, поскольку Россия имеет преимущество, особенно в авиационных средствах и применяет авиацию", — объяснил собеседник.

Александр Мусиенко

Но вместе с тем наши силы сдерживают врага прямо в Покровске. Как только обнаруживаются группы пехоты или БПЛА, как говорит Мусиенко, они уничтожаются. Кроме того, уничтожается враг и на подходах. Особая концентрация усилий украинских военных сосредоточена на уничтожении логистики и прерывании обеспечения непосредственно вражеской группировки в Покровском районе. Силы обороны концентрируются на том, чтобы обеспечить оборонительные рубежи в дальнейшем, чтобы обезопасить от любого прорыва.

Покровск на карте. Скриншот: DeepState

Лакийчук также обращает внимание, что ключевую роль в современной обороне играют дроны и высокоточные средства поражения. Из-за этого классическая оборона населённых пунктов постепенно теряет эффективность как основной способ сдерживания противника. Так, возможны два сценария действий:

удержание позиций на подступах к городу, но основные силы остаются в самом населённом пункте

в случае захода противника в город — отход на заранее подготовленные рубежи за его пределами с последующим блокированием и удержанием окружения снаружи.

"Пока примерно так наши Силы обороны и действуют. А как дальше будет – предсказать сложно", — подытожил Лакийчук.

"Килл-зона" и ротация

Источник в Силах обороны рассказал "Телеграфу", что вокруг Покровска и Мирнограда сформировалась "килл-зона". Покровск расположен на высоте, а враг использует большое количество точек запуска БПЛА, из-за чего украинским силам сложно эффективно противодействовать атакам.

Кроме того, противник может скрываться в подвалах жилых домов и удерживать позиции внутри городской застройки. При таких условиях одних FPV-дронов недостаточно — для уничтожения укреплённых точек необходимо применение авиации.

Что такое «килл-зона». Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Что касается ротации личного состава, то, по словам нашего источника, в Покровске ее проведение крайне сложное. Однако в Мирнограде – ситуация гораздо более сложная – введение туда нового личного состава практически нереально.

Следующие населенные пункты, где украинские военные могут зацепиться, находятся к северу от Покровска.

Добавим, что Мирноград сейчас выглядит так:

Как выглядит Мирноград. Фото: Telegram-канал Мой Мирноград

Есть ли опасность для Павлограда

Александр Мусиенко подчеркивает, на сегодняшний день не приходится говорить о том, что враг может развить успех в наступлении на Павлоград. У наших военных есть возможности сдерживать российские войска и дальше, поэтому говорить о наступлении на Павлоград – это преувеличение, по его мнению.

"Что касается непосредственно Мирнограда, – действительно, есть сложности. Действуют наши подразделения, останавливают врага. Конечно, в случае возникновения угроз ситуация может быть решена таким образом, чтобы действовать максимально для того, чтобы обеспечить жизнь личного состава. То есть ситуация под контролем: вражеская группировка пытается развивать наступательные усилия, но силы обороны блокируют и сдерживают. Об угрозе Павлограда на сегодняшний день говорить явно преждевременно", — объяснил собеседник "Телеграфа".

Павлоград на карте. Скриншот: DeepState

Также источник "Телеграфа" в Силах обороны говорит, что до Павлограда россияне дойдут нескоро.

"Поэтому этот населенный пункт рассматривать как следующий "опорный пункт" вообще не имеет смысла. Катастрофы никакой не происходит. Враг продвигается, но он тоже стачивается и устает", — отметил он.

