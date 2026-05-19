Усик получил новый титул перед боем с Верховеном

На этот раз Александр получил титул не от боксерских организаций

Донбасская топливно-энергетическая компания (ДТЭК) наградила украинского боксера Александра Усика (24-0, 15 КО) титулом "Эксперт с отключений". Энергетический гигант передал чемпиону футболку с такой надписью накануне его боя против нидерландского кикбоксера Рико Верховена (1-0, 0 КО).

Усик в Гизе (Египет) проведет бой с Верховеном по правилам бокса

ДТЭК пожелала чемпиону удачи

Александр и ДТЭК сотрудничают в рамках масштабной международной кампании "Битва за свет"

Соответствующий пост ДТЭК опубликовала на своей странице в Facebook. Александр признался, что он действительно иногда "отключает свет" соперникам, а также поблагодарил всех єнергетиков Украины за их нелегкий труд.

Александр Усик получил новый титул! И в этот раз не от WBC, WBA или IBF, а от энергетиков. Александр, спасибо за поддержку и держим кулаки накануне нового боя. Сражение за свет продолжается! ДТЭК

На данный момент Усик владеет тремя основными чемпионскими поясами в боксе (WBC, WBA и IBF) из четырех. Титул WBO отошел британцу Фабио Уордли, после того, как "Кот" отказался от обязательной защиты, однако в мае 2026 года Даниель Дюбуа нокаутировал британца и вновь стал чемпионом мира.

Накануне стали известны гонорары Александра и Рико, а также имена всех участников вечера бокса в Гизе 23 мая. К слову, на кону поединка будет стоять лишь один чемпионский пояс, правда, в случае поражения украинец рискует потерять все титулы.

Добавим, что шоу Усик — Верховен покажут в Украине. На сайте "Телеграф" доступна подробная инструкция, как посмотреть поединок. Отметим, украинец является безоговорочным фаворитом "дуэли" и по мнению букмекеров, и по мнению искусственного интеллекта.

Напомним, в апреле 2026 года Александр и Рико впервые встретились лицом к лицу на первой пресс-конференции. Там Усик придумал новый мем.