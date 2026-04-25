В Киеве заметили "горы". Яркая оптическая иллюзия удивила горожан
В Киеве заметили необычное явление — на горизонте "появились" горы. Невероятный вид открылся на одной из улиц столицы, а горный пейзаж показался между зданий.
Соответствующее видео было опубликовано в социальной сети Threads. Загадочные кадры вызвали восхищение и стали темой для обсуждения и шуток в комментариях.
Однако речь в данном случае идет не о настоящих горах, а об оптической иллюзии. Далёкие облака в небе и особенности рельефа создали над линией горизонта впечатление настоящих горных вершин. Глубину кадра усиливает в то же время и прямая улица и буквально "подтягивает" изображение на заднем плане ближе к наблюдателю.
Как отмечает автор поста, заметить такую красоту ему удалось на Подоле.
В комментариях под постом украинцы делятся своими похожими фотографиями "гор", которые им удалось запечатлеть в Киеве или Киевской области.
Многие отмечают, что Киеву "идут горы".
При этом в комментариях не забывают и пошутить:
- "Это Оболонский хребет"
- "Земля плоская, погода ясная, потому видите Эверест"
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве есть "зловещая" гора, о которой мало кто знает.