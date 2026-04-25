В Киеве заметили "горы". Яркая оптическая иллюзия удивила горожан

Неожиданный эффект удивил пользователей сети

В Киеве заметили необычное явление — на горизонте "появились" горы. Невероятный вид открылся на одной из улиц столицы, а горный пейзаж показался между зданий.

Соответствующее видео было опубликовано в социальной сети Threads. Загадочные кадры вызвали восхищение и стали темой для обсуждения и шуток в комментариях.

Однако речь в данном случае идет не о настоящих горах, а об оптической иллюзии. Далёкие облака в небе и особенности рельефа создали над линией горизонта впечатление настоящих горных вершин. Глубину кадра усиливает в то же время и прямая улица и буквально "подтягивает" изображение на заднем плане ближе к наблюдателю.

Как отмечает автор поста, заметить такую красоту ему удалось на Подоле.

В комментариях под постом украинцы делятся своими похожими фотографиями "гор", которые им удалось запечатлеть в Киеве или Киевской области.

Фотографии облаков в виде гор. Источник: Threads

Многие отмечают, что Киеву "идут горы".

Комментарии в Threads

При этом в комментариях не забывают и пошутить:

"Это Оболонский хребет"

"Земля плоская, погода ясная, потому видите Эверест"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве есть "зловещая" гора, о которой мало кто знает.