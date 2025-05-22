Украинский актер побил мировой рекорд в опасном виде спорта

Возрастной спортсмен выполнил норматив Мастера спорта Украины международного класса

Украинский актер, модель 60+ Евгений Муравьев установил мировой рекорд в категории "Мастерс" во фридайвинге, проплыв под водой в биластах 165 м. Предыдущее достижение принадлежало итальянцу Франческо Франческинису, который в 2024 году проплыл 164,5 м.

Об этом сообщает Федерация подводного спорта и подводной деятельности Украины. Рекорд покорился украинцу на чемпионате мира по фридайвингу в Афинах (Греция).

Евгений побил мировой рекорд в категории спортсменов 60-69 лет в биластах – 165 м. В последние два дня соревнований он может побить еще 2 рекорда – в статической задержке и в моноласте.

"Есть новости с Чемпионата мира по фридайвингу, который начался в Афинах!

Евгений Муравьев, выступая в категории "сеньоры", выполнил норматив Мастера спорта Украины международного класса и установил мировой рекорд в категории "Мастерс"!

Федерация подводного спорта и подводной деятельности Украины поздравляет спортсмена и тренеров с хорошим началом!" — говорится в сообщении.

Евгений Муравьев

Напомним, украинка Екатерина Садурская продолжает бить собственные рекорды во фридайвинге. В октябре 2024 года спортсменка погрузилась без ласт на глубину 80 метров, а уже через месяц она улучшила это достижение на 2 м.