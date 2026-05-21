Укр

Гигантский карп: украинский рыбак показал трофей весом с двухлетнего ребенка (фото)

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
Мужчина продемонстрировал впечатляющий улов Новость обновлена 21 мая 2026, 16:56
Мужчина продемонстрировал впечатляющий улов. Фото Коллаж "Телеграфа"

Эта рыба считается одной из самых умных среди пресноводных, потому ее непросто поймать

Украинскому рыбаку удалось успешно открыть сезон, выволив из водоема гигантского карпа. Его вес был больше обычного в три или даже четыре раза.

Соответствующее фото было опубликовано на странице "Рибалка в Житомирі та Житомирській області" в Facebook. Автор поста поста отметил, что его улов составил 12 килограмм.

В ответе на один из комментариев под фотографией рыбак указал, что эту гигантскую рыбу ему удалось поймать на озере Плитница. Это известный спортивно-коммерческий водоём, расположенный в Житомирской области (бывший Овручский район).

Рыбак поймал трофейного карпа
Рыбак поймал трофейного карпа. Фото: "Рибалка в Житомирі та Житомирській області" в Facebook

Согласно информации из сети, данный водоем специализируется на трофейной рыбалке по принципу "поймал — отпусти".

Карп — что известно о рыбе

Карп является пресноводной рыбой, которая широко распространена в различных водоемах по всему миру. Имееет крупное удлиненное тело с золотисто-бурой чешуей. Может весить до 20 килограммов, при длине тела до 70 сантиметров. Средний вес — 3-4 кг.

  • 2–4 кг — обычный хороший карп;
  • 5–8 кг — уже серьёзная рыба;
  • 10+ кг — элитный трофей.

Интересный факт: трефойеный улов, карп более 10 кг, весит примерно как двухлетний ребенок (от 10 до 15 кг)

Питается рыба как водорослями, так и мелкими водными организмами.

Как выглядит карп
Карп. Фото: Википедия

В природе карпы обитают в прудах, озерах и реках с медленным течением. Рыбаки отмечают, что одними из самых эффективных наживок для этой рыбы являются кукуруза, мамалыга и бойлы с разными ароматизаторами.

Кстати, карп считается одной из самых умных рыб среди пресноводных. Он хорошо ориентируется в водоеме, имеет прекрасную память и способен обучаться. Поэтому его непросто поймать — особенно более старших.

Вес карпа в соответствии с возрастом
Вес карпа в соответствии с возрастом. Инфографика ИИ/"Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинец поймал очень красивую рыбу-великана почти на 20 кг.

Теги:
#Рыба #Рыбалка #Рыбак #Карп #Трофей