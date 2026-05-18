Щуки в Украине становится меньше: ихтиолог объяснила сразу несколько причин

Специалист советует во время рыбалки выпускать таких рыб

В украинских водоемах наблюдается уменьшение численности щуки. Сейчас уменьшается количество даже аборигенных видов рыб, к которым принадлежит и щука.

Об этом "Телеграфу" рассказала заведующая отделом фауны и систематики позвоночных Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины, ихтиологиня Юлия Куцоконь. По ее словам, даже такие массовые виды рыб для Украины как щука и окунь сейчас немного снижают численность.

"Особенно на юге Украины. Мои коллеги говорили, что в городе Днепр, американский вид — солнечный окунь обычный, — вытеснил нашего окуня европейского обычного Perca fluviatilis", — говорит ученая.

Европейского окуня стало мало, а американского "переселенца" — солнечного окуня Lepomis gibbosus, наоборот, много. Возможно это из-за определенной конкуренции или прямого выедания одного вида другим. Также в некоторых местах, по рассказам местных жителей, стало меньше щуки.

"Кроме того, и окунь и щука зависят от наших весенних паводков. Потому что они однократно нерестирующиеся, весной должны отнереститься. А иногда бывают такая весна, что воды мало даже весной", — объяснила ихтиолог.

Она рекомендует отпускать мелкую щуку и окуня, если те попадают на крючок рыбаков и неукоснительно соблюдать правила любительской рыбалки. Это позволит сохранить популяцию наших аборигенных видов рыб.

