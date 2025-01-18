За видео "18+" наказание, как за убийство: когда могут декриминализировать порно и кто против

Против декриминализации порно открыто выступили лидер одной из партий и глава Нацполиции Украины

Пока в кулуарах Верховной Рады Украины идет обсуждение положений законопроекта о декриминализации порно, в судах принимаются решения о привлечении к ответственности украинцев, которые создают или делятся контентом для взрослых. Причем как через тематические платформы, так и в приватной переписке. Наказание за фото и видео "с клубничкой" юристы называют абсурдным и жестоким.

"Телеграф" выслушал мнение представителей юридического сообщества и поинтересовался судьбой законопроекта №12191 у его автора.

За два видео в соцсетях – штраф, а то и условный срок

В очередной раз о необходимости внесения изменений в законодательство, что позволит изменить подход к наказанию за взрослый контент, заговорили в разрезе ситуации с креаторами (создателями контента) для платформы OnlyFans. С осени они стали получать "письма счастья" от налоговой, а впоследствии к ним с обысками стали наведываться детективы БЭБ, при этом модели опасались, что кроме претензий финансовых, государство может начать их преследование по ст. 301 Уголовного кодекса Украины. А она, как известно, предусматривает ответственность, в том числе за распространение произведений, изображений или предметов порнографического характера или их изготовление, хранение, перевозку или иное перемещение с той же целью или их сбыт, или распространение. При этом народные депутаты, в частности, Даниил Гетманцев, убеждали, что будут настаивать на скорейшем рассмотрении в ВР вопроса декриминализации этой статьи.

К концу 2024 года стало известно, что Проект Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования его отдельных положений об уголовных правонарушениях против общественного порядка и нравственности (регистрационный № 12191 ) был согласован Комитетом по вопросам правоохранительной деятельности. Соответственно документ должен быть вынесен на рассмотрение депутатов в сессионном зале, но против этого уже в первые дни года 2025 года выступила с трибуны парламента лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко. "Что вы делаете?! Да, мы на Согласительном совете сняли этот закон [с рассмотрения]. Но я вас прошу — остановитесь! Хотя бы в Рождество таких законов не ставьте. Начните жить и работать ради Украины и для людей, а не лоббировать всякое …", – так эмоционально высказалась нардепка против предложений коллег.

Адвокат Леся Михаленко, придавшая огласке ситуацию с обысками OnlyFans-моделей, назвала в очередном сообщении это выступление манипулятивным. А причина торможения процесса, по мнению юристки, может заключаться в нежелании системы терять доходы и возможности иметь хорошую статистику раскрытия "страшных" преступлений.

- Тимошенко в своем выступлении подменила понятия, говоря о "легализации", хотя на самом деле речь идет о "декриминализации", — подчеркнула адвокат. – Ведь авторы упомянутого законопроекта предлагают исключить из статьи ответственность, когда речь идет о том, что находящиеся в отношениях взрослые люди делают вместе с согласия или обмениваются фото/видео интимного характера. Или, если совершеннолетние девушки опять же по собственному желанию демонстрируют свои прелести на специализированных платформах. При этом следует подчеркнуть, что ответственность за распространение порнографии несовершеннолетним наоборот планируется усилить, а также ввести уголовное наказание за принуждение к участию детей в создании порнографии. Кроме того, как была, так и остается в Уголовном кодексе ст. 152, которая предусматривает ответственность за изнасилование.

Юристка также отметила, что существует определенная "такса", которую якобы правоохранители устанавливают для моделей OnlyFans – это 500-1000 долларов США в месяц, а "услуги" по неоткрытию уголовного производства по ст. 301 УК Украины для тех, кого ловят на пикантных фото- или видео, составляет 20 тыс. долларов.

В Офисе эффективного реагирования подсчитали, сколько государство получит от дериминализации порно.

- Даже поверхностный анализ судебных решений по ст. 301 УК Украины демонстрирует, что часто обвиняемые идут на соглашение со следствием, признают свою вину и получают три года условно, – говорит Леся Михаленко. – В Реестре судебных решений за декабрь я нашла как минимум шесть таких решений. При этом такое же наказание суд за убийство, совершенное по неосторожности, назначил жителю Одесской области, засунувшему во влагалище и анальное отверстие своей знакомой термос и стеклянную бутылку, что привело к ее смерти. Можно ли сравнивать последствия действий, когда в одном случае не стало человека, а в других — взрослые люди по договоренности и согласию делились фотографиями обнаженного тела или интимными видео, от чего никто не пострадал, разве что общественная мораль?! Да и это еще вопрос. В судебной практике есть и случаи, когда речь идет не о платформах или сайтах, а просто о частной переписке. В качестве примера могу привести прошлогодний приговор Новосанжарского районного суда Полтавской области. В документе говорится, что местная жительница сняла два видео (судебно-искусствоведческая экспертиза отнесла их к продукции порнографического характера – Авт. ), и переслала его незнакомцу. В этом случае наказанием стал штраф 34 тыс. гривен, однако все равно речь идет о привлечении к уголовной ответственности со всеми последствиями.

Собеседница отмечает, что затягивание принятия законопроекта №12191 оставляет поле для злоупотреблений со стороны правоохранителей, в частности, в отношении моделей "18+". При том, что они готовы платить налоги в бюджет и хотят только лишь избавиться от давления со стороны контролирующих органов.

Полиция против законопроекта и моральных ценностей

На этой неделе медиа начали распространять позицию главы Национальной полиции Ивана Выговского по поводу декриминализации порно. В интервью изданию "Украинские новости" он подчеркнул, что возглавляемое им ведомство, а также другие правоохранительные органы, против этой инициативы. "Этот законопроект требует доработки и прямо противоречит некоторым законам. В прошлом году у нас зарегистрировано почти 2 тысячи уголовных правонарушений по ст. 301-1 (Детская порнография) и эта вся легализация приведет к тому, что все это будет доступно для несовершеннолетних. Сейчас война и россияне дестабилизируют ситуацию разными кибератаками, гибридными атаками, поэтому это может стать дополнительным направлением, на котором они будут спекулировать. Это также будет иметь негативное влияние и на моральные ценности, в частности детей. У нас есть традиции интимного общения людей, и поэтому, по моему мнению, такая легализация будет иметь негативный результат", – отметил Иван Выговский.

При этом в комментарии "Телеграфу" народный депутат Ярослав Железняк, являющийся инициатором законодательных изменений, подчеркнул, что как раз ответственность за втягивание детей в создание порноконтента и его распространение среди несовершеннолетних предлагается усилить.

- У нас очень простая концепция, — подчеркнул Ярослав Иванович. – Есть действия, которые считаются общественно опасными и караются очень строго в соответствии с законодательством. Но когда взрослые тети показывают взрослым дядям себя обнаженными или наоборот, это не является чем-то таким, за что должно быть уголовное наказание. А вот когда речь идет о порно с участием детей и распространение его среди несовершеннолетних, порно без согласия или экстремальное порно – за все это должно наступать ответственность. Мы просто уточняем этот перечень и то, каким должно быть наказание.

Авторы законопроекта предлагают отдельно добавить пункт о принуждении несовершеннолетних к созданию порноконтента.

По словам народного избранника, хотя законопроект и готовился более года, но есть определенные замечания юридического характера от "исполнительной ветви власти", поэтому окончательный вид документа может быть подкорректирован. Но об этом может идти речь, когда проект закона будет принят в первом чтении.

- С законопроектом №12191 мы прошли профильный комитет и сейчас он ожидает рассмотрения в парламенте, – подчеркнул Ярослав Иванович. – Но есть два момента. Первое, я слышал, что есть вопросы к документу у господина президента, который хочет разобраться, о чем он. Я считаю это нормальным, и надеюсь, что президент или его советники найдут время и разберутся. Тем более, что этот законопроект готовился вместе с коллегами – народными депутатами от его политической силы.

И есть второй момент – это вопросы от некоторых народных избранников. Но это не о том, что они оппонируют нашему предложению, из открытых оппонентов у нас только фракция Юлии Тимошенко. Но и то, мне кажется, что ее представители просто не до конца разобрались с понятиями, а, может, немного политический контекст имеет влияние. А нашим коллегам нужно больше времени, чтобы определиться с голосованием и они его пока имеют. Как вы видите, повестка дня была не очень эффективной на этой неделе, мы и не спешим, чтобы собрать нужные голоса. Наш парламент работает в достаточно хаотическом режиме, поэтому ожидать, что здесь и сейчас будет рассмотреть наш законопроект, я, к сожалению, не могу. Даже с приоритетными законами это так не работает, но надеюсь к вопросу декриминализации порно мы придем в феврале.

Следует отметить, что в заключении главного экспертного управления аппарата ВР Украины на законопроект № 12191 отмечается: "отмена уголовной ответственности за деяния, связанные с созданием и распространением "взрослой" порнографии на территории Украины, потребует выстраивания законодателем новых правил, необходимых как для минимизации рисков, связанных с производством и оборотом "разрешенной" на территории Украины порнографии, так и для обеспечения функционирования порнобизнеса в той части, где произойдет декриминализация".

Как сообщал "Телеграф", по мнению народного депутата Максима Бужанского, декриминализацию порно можно приравнять к декоммунизации, ведь законодательные изменения предусматривают отказ от старых норм, которые уже не являются актуальными.