"Почему не на украинском": на сайте порно возмущенные украинцы провели языковой рейд (фото)

Пользователю ответили

Украинцы на популярном сайте по просмотру порно выразили свое возмущение по поводу того, почему нет видео на украинском языке. Им ответили.

Об этом сообщает телеграм-канал Катарсис. Там опубликовали соответствующее фото. Речь идет за сайт Pornhub.

Один из пользователей спрашивает: "Почему на этот раз не на украинском". Ему ответили, что обязательно будет контент на украинском.

"Обязательно будут еще видео на украинском", — ответили в комментариях пользователю.

Автор хоть и заинтриговала людей, но не сказала, когда именно будет доступен украинский контент.

Украинцы отреагировали на это. Они в комментариях к сообщению написали свое мнение.

Напомним, в прошлом году официальный Telegram-канал Пенсионного фонда Украины удивил подписчиков своим контентом. Так, среди постов-новостей ПФУ внезапно появилось интимное фото, которое, вероятно, было опубликовано по ошибке. Чья-то пятая точка в кружевных трусах провисела в ленте официальной пресс-службы довольно долго. На ней успело даже собраться несколько сотен реакций.

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