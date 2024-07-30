Секс, деньги, Рада: почему нардепы почти год не могут декриминализировать порно

Народные избранники не могут найти в этом вопросе компромисс

С начала полномасштабного вторжения в Россию украинские правоохранители работают в усиленном режиме. Но даже при таких условиях порой силовики ловят девушек из OnlyFans. На днях суд в Киеве оштрафовал модель на 35 700 гривен за изготовление порнографии. Полиция потратила более 5000 бюджетных гривен, чтобы доказать ее причастность к правонарушению, купить фото и видео.

"Телеграф" решил разобраться, не пора ли законодателям исправить этот пробел и исключить из Уголовного кодекса подобные статьи, чтобы разгрузить правоохранительные органы.

В парламенте на эту тему постоянные дискуссии

Важно – подобные кейсы уже были. Буквально недавно Верховная Рада проголосовала за то, чтобы убрать уголовную ответственность за кражу или мошенничество, если сумма нанесенного ущерба составляет менее 3028 гривен. Такое новшество понравилось не всем. Однако народные избранники аргументировали такой правовой либерализм именно необходимостью разгрузить полицию. Теперь вместо того, чтобы бегать за мелкими воришками, они сосредоточятся на расследовании тяжких и особо тяжких преступлений.

А в августе 2023 года народный депутат Ярослав Железняк опубликовал законопроект именно о декриминализации порнографии.

Уголовную ответственность предлагали оставить исключительно за:

порно без согласия (порноместь, deep fake);

экстремальное порно (насилие, зоо-, некрофилия);

порно с детьми и распространение среди детей.

А за все остальное из ст. 301 и 302 уголовную ответственность хотели убрать полностью, чтобы "фантазия правоохранителей не генерировала тысячи дел в год".

Законопроект зарегистрировали, но дальше почему-то не пошло. Поэтому под обвинения до сих пор подпадают и отправка частных "схваток" (как это уже было на Полтавщине), и размещение собственных роликов супружескими парами на Pornhub, и пересылка нюдсов волонтерами и волонтерами ТерОнлифанс за донат на ВСУ.

Кто тормозит процесс?

В разговоре с "Телеграфом" народный депутат Ярослав Железняк отметил, что комитет уже почти год не дает ходу этому законопроекту. Причина – разногласия во взглядах депутатов.

Известно, что, например, член комитета по вопросам правоохранительной деятельности и представитель партии "Слуга народа" Владлен Неклюдов имеет другое мнение по поводу порнографии и ее регулирования. Он даже предложил альтернативный законопроект, не только сохраняющий, но и в некоторых пунктах усиливающий уголовную ответственность за порноконтент.

По проекту Неклюдова, штрафы должны вырасти в пять раз — минимум до 85 тысяч гривен (5 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. — Ред.). А максимальное наказание — достичь 12 лет лишения свободы, что почти равно сроку за умышленное убийство.

В пояснительной записке автор проекта отметил, что цель такого усиления – защита несовершеннолетних.

"Телеграф" обратился к Владлену Неклюдову за комментарием о целесообразности расходования государственных средств на преследование девушек из OnlyFans. В свою очередь, он говорит, что эта история является действительно позорной ситуацией.

— Но, как и в каждом конкретном случае, нужно разбираться. Я хочу вас заверить, что так эту ситуацию не оставлю и в пределах своих полномочий разбираться с этим буду, — пообещал нардеп.

Однако как именно эту проблему он хочет решить, и когда в комитете придут к консенсусу, на момент публикации этого материала депутат не сказал.

Ранее Владлен Неклюдов критиковал подход Ярослава Железняка, обвиняя его в лоббировании интересов порноиндустрии под видом защиты конфиденциальности. По словам первого, второй вроде бы открыто защищал OnlyFans на заседаниях рабочей группы, аргументируя это значительными налоговыми поступлениями от платформы.

Неклюдов настаивал, что его альтернативный законопроект "не о популизме или лоббизме, а о сбалансированном регулировании порносферы в современных условиях". Он пояснил, что проект частично декриминализирует бытовое изготовление порноконтента, заменяя на штрафы.

— Эта законодательная инициатива защищает малолетних и несовершеннолетних лиц от негативного влияния сбыта им порнографии и обеспечивает право человека на свободу частной жизни и невозможность привлечения к уголовной ответственности за изготовление порнографического контента на бытовом без корыстных мотивов уровне, — написал он на своей странице в Facebook.

Что говорят украинское общество и европейские ценности?

В большинстве стран Европы порнография легализирована. К примеру, в Германии, Венгрии, Норвегии, Польше, Франции, Чехии и т.д. Те вещи, которые у нас сейчас запрещены, там есть личное дело каждого гражданина.

В то же время украинцы разделяют разное мнение в этом вопросе. Кто-то скажет, что несовершеннолетним нужно сексуальное образование в школах, а не "защита от порнографии". А кто-то даже обвиняет часть депутатов, которые "крышуют теневой порнобизнес и при этом рассказывают, что заботятся о детях и морали". Есть часть людей, поддерживающих инициативу более жесткого контроля секс-индустрии.

В комментарии "Телеграфу" директор БО "Легалайф-Украина", Наталья Исаева говорит, что их организация уже много лет подряд доказывает депутатам: "надо признать секс-труд трудом, а полиция должна заниматься более неотложными вопросами, чем сидеть на OnlyFans или PornHub".

Напомним, ранее в интервью "Телеграфу" эта бывшая секс-работница отмечала, что в украинской секс-индустрии привлечены десятки тысяч женщин, и полномасштабное вторжение только увеличило это число.

В то же время известный юрист Виталий Титич в комментарии "Телеграфу" предложил более оригинальный выход из ситуации. Он считает, что проституцию следует декриминализировать — переведя ее в статус лицензированной хозяйственной деятельности.