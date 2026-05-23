Угроза удара "Орешником": что известно о ракете и может ли Украина ее сбивать

Глава государства призвал украинцев осторожничать и реагировать на тревоги

Президент Владимир Зеленский предупредил об угрозе возможной атаки России межконтинентальной ракетой "Орешник". Этот тип вооружения может нести ядерный заряд.

"Телеграф" расскажет, что известно об этой воздушной цели и может ли Украина ее сбивать. Отметим, что также глава государства подчеркнул, что враг готовит комбинированную атаку на города.

"Был доклад нашей разведки: получили данные в том числе от американских и европейских партнеров о подготовке россиянами удара с применением "Орешника". Проверяем эту информацию.

Видим признаки подготовки комбинированного удара по территории Украины, в частности, по Киеву, с применением различного вооружения. Указанное вооружение средней дальности может быть в таком ударе. Важно сознательно реагировать на сигналы воздушной тревоги начиная с сегодняшнего вечера. Российское безумие действительно безгранично, так что, пожалуйста, берегите жизнь – пользуйтесь укрытиями", — написал президент.

Что известно об "Орешнике"

"Орешник" — российская баллистическая ракета средней дальности, ее часто называли межконтинентальной. Ракета способна развивать сверхзвуковую скорость (более 10 Mach) и снабжена раздельной боеголовкой. Потенциально это позволяет поражать несколько целей одновременно. Она может являться носителем ядерного и конвенционного (обычного) заряда. Ее скорость 13,5 тысячи км в час. Класс "земля-земля".

Характеристика ракеты — "Телеграф"

Основная особенность запуска – ракета поднимается достаточно высоко для разгона и имеет баллистическую траекторию. Не все радары могут сразу показать возможную цель. На оконечном участке происходит вхождение боевых блоков в атмосферу с очень большой скоростью.

За сколько ракета долетает до столиц Европы

Можно ли ее сбить

Ни одна из существующих у Украины систем ПВО не может сбить эту ракету. "Орешник" теоретически можно уничтожить находящимися в России, США и Израиле установками, в частности речь идет о российской S-500 "Прометей", американской Graund-Based Interceptor и израильской — Arrow-3.

В то же время сбивание ракеты усложняет:

Гиперзвуковая скорость – около 13 000 км/ч

Разделяемые боевые блоки — ракета несет несколько боевых блоков, которые на финальном отрезке траектории разделяются и атакуют разные цели.

Маневрирование – отдельные боевые блоки не двигаются по предсказуемой дуге.

Время перехвата наиболее эффективно перехватить ракету до того, как она разделится на боевые блоки, а это происходит на высоте более 100 км.

Когда Россия атаковала Украину "Орешником"

21 ноября 2024 года "Орешник" был использован для удара по Днепру. Тогда боеголовки не несли заряда.

В январе 2026 года было второе применение – ударили во Львове.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит Капустин Яр, откуда запускают "Орешник".