Усик - Верховен: "Малыш" нокаутировал соперника в первом раунде (видео)

Очередная досрочная победа на шоу "Слава в Гизе"

В субботу, 23 мая, в Гизе (Египет) проходит грандиозное шоу бокса Александр Усик (24-0, 15 КО) — Рико Верховен (1-0, 0 КО). В андеркарде вечера бокса зрители стали свидетелями яркого нокаута.

Что нужно знать

Султан Альмохаммед добыл 4 победу в профи

"Малыш" нокаутировал соперника из Индонезии

Бой Усик — Верховен начнется после полуночи

Султан Альмохаммед (4-0, 2 КО) по прозвищу "Малыш" нокаутировал Деди Импракса (2-5, 1 КО) из Индонезии в первом раунде. Об этом сообщает "Телеграф".

Уже на второй минуте поединка Деди пропустил болезненный удар по корпусу, от которого его скрутило от боли. Импракс не сумел прийти в себя, пока шел отсчет, и рефери зафиксировал нокаут.

На данный момент Усик владеет тремя основными чемпионскими поясами в боксе (WBC, WBA и IBF) из четырех. Титул WBO отошел Фабио Уордли, после того, как украинец отказался от обязательной защиты, однако в мае 2026 года Даниель Дюбуа нокаутировал британца и вновь стал чемпионом мира. К слову, на кону поединка Усик — Верховен будет стоять лишь один чемпионский пояс и десятки миллионов долларов.

Напомним, медиа-мероприятия шоу Усик — Верховен стартовали в апреле 2026 года первой пресс-конференцией. Там Александр придумал новый мем. Ближе к поединку боксеры прибыли в Гизу, где встретились лицом к лицу возле пирамид. 21 мая бойцы провели вторую пресс-конференцию, на которую Александр прибыл в необычном костюме. 22 мая "Кот" и "Король кикбоксинга" прошли официальную церемонию взвешивания — Александр подходит к поединку с рекордным в карьере весом.

Отметим, шоу Усик — Верховен покажут в Украине и за рубежом. На сайте "Телеграф" доступна подробная инструкция, как посмотреть поединок. К слову, украинец является безоговорочным фаворитом "дуэли" и по мнению букмекеров, и по мнению искусственного интеллекта.