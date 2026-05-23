Сын боксера, который дважды побил Усика, нокаутировал соперника (видео)

В первом бою вечера "Слава в Гизе" выступил сын легенды египетского бокса

В субботу, 23 мая, в Гизе (Египет) проходит вечер профессионального бокса Александр Усик (24-0, 15 КО) — Рико Верховен (1-0, 0 КО). В первом бою шоу на ринг вышел Омар Хикаль, сын местной легенды Мохамеда Хикаля, который дважды побил Усика в аматорах.

Омар Хикаль дебютировал в профи-боксе

Омар — сын Мохамеда Хикаля, который в 2006 году дважды победил Усика

Бой Усик — Верховен начнется после полуночи

Египетский проспект Омар Хикаль (1-0, 1 КО) нокаутировал Майкла Каляля из Танзании (3-4-2, 1 КО).

В 3-м раунде Омар серией ударов пробил оборону соперника. Майкл упал, а рефери остановил поединок, зафиксировав нокаут.

Отметим, в мае 2006 года на 21-м мемориале Ахмета Комерта в Стамбуле (Турция) Усик в финале турнира уступил Хикалю-старшему — 11:26. В октябре того же года Александр во второй раз проиграл Мохамеду. На этот раз на групповом этапе Кубка мира в Баку (Азербайджан) в матчевом противостоянии Украина — Африка. Итоговый счет — 17:8 в пользу египтянина. К слову, эти бои проходили в среднем весе.

На данный момент Усик владеет тремя основными чемпионскими поясами в боксе (WBC, WBA и IBF) из четырех. Титул WBO отошел Фабио Уордли, после того, как украинец отказался от обязательной защиты, однако в мае 2026 года Даниель Дюбуа нокаутировал британца и вновь стал чемпионом мира. К слову, на кону поединка Усик — Верховен будет стоять лишь один чемпионский пояс и десятки миллионов долларов.

Напомним, медиа-мероприятия шоу Усик — Верховен стартовали в апреле 2026 года первой пресс-конференцией. Там Александр придумал новый мем. Ближе к поединку боксеры прибыли в Гизу, где встретились лицом к лицу возле пирамид. 21 мая бойцы провели вторую пресс-конференцию, на которую Александр прибыл в необычном костюме. 22 мая "Кот" и "Король кикбоксинга" прошли официальную церемонию взвешивания — Александр подходит к поединку с рекордным в карьере весом.

К слову, украинец является безоговорочным фаворитом "дуэли" и по мнению букмекеров, и по мнению искусственного интеллекта.