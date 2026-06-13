Даже не замена Путина. Портников объяснил, при каком условии закончится война

Особенность российской агрессии состоит в почти единодушной ее поддержке среди властных элит РФ

Россия во что бы то ни стало будет продолжать войну против Украины, пока у нее будут на это ресурсы. Даже смена главы Кремля Владимира Путина на другого "главаря" не остановит попыток РФ завоевать наше государство после вероятной короткой паузы в боевых действиях.

Об этом известный украинский журналист и публицист Виталий Портников рассказал в подкасте Анны Гопко "Субъективно, но правдиво". В то же время он подчеркнул, что украинцы должны пытаться любым способом лишить Россию ее возможностей для продолжения агрессии.

На чем держится Россия и ее война

По словам журналиста, по его мнению, на войне имеют значение несколько базовых вещей. Это техника, денежный ресурс и человеческий капитал.

"На войне имеет значение только одно – железо, деньги и люди. Все остальное – это "гарнир". Можно бить по Санкт-Петербургу и любоваться этими картинками. Можно было бы даже ударить по Москве 9 мая. Это, конечно, делегитимизирует состояние противовоздушной обороны Москвы, если бы там что-то было пропущено, условно говоря, где бы был какой-то пожар в окрестностях Москвы или даже, в центре Москвы. Но с точки зрения той же войны это ничего не меняет. Вот в чем вопрос. Это изменяет только в нашем восприятии реальности, потому что нам нравится, мы это воспринимаем как некоторый элемент справедливости. Вот у нас война, пусть к ним придет война. Мы не понимаем, что в состоянии, когда война и в Украине и в России будет продолжаться одновременно, мы можем пробыть еще следующие 13 лет. Просто руины будут с обеих сторон. С одной стороны будет разрушен Киев, а с другой стороны будет разрушен Санкт-Петербург. Так может быть, конечно, так выглядела Вторая мировая война" — отметил Портников.

По словам журналиста, Украина должна пытаться во что бы то ни стало уничтожать экономический и демографический потенциал Российской Федерации. В противном случае война будет продолжаться.

"Война закончится, когда у России не будет денег, людей и ресурсов. Через какое время это произойдет? Я не знаю, но я хочу, чтобы именно это украинцы приняли в качестве следующей программы своей жизни в этой стране. Деньги, ресурсы и люди закончатся в России – война закончится. Деньги, ресурсы и люди в России не закончатся – война будет продолжаться. Если война приостановится в случае исчерпания в России денег, людей, ресурсов, нужно будет готовиться к новой войне после восстановления этих ресурсов", — сказал Портников.

Виталий Портников. Фото portnikov/facebook

Поменяет ли что-либо смена Путина?

Он подчеркнул, что даже смена главы режима с Владимира Путина на кого-то другого ничего не изменит в мировосприятии российских спецслужб. Они сделают так, что войну с Украиной будет продолжать и наследник Путина.

"Это все выдумка, что если Путина не будет, война сразу закончится. Если не будет денег, ресурсов, тогда будет остановка войны. Если нам удастся за несколько последующих лет лишить Россию ресурсов, денег и людей, у нас будет шанс подготовиться к новой войне", — резюмировал Портников

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Виталий Портников объяснил, почему россиянам придется отказаться от Крыма.