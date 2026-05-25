Украинцы станут "метисами"? Что такое "Офис миграционной политики", который делает громкие заявления

Тема иностранных рабочих стала довольно острой

В Украине все чаще звучат тревожные заявления о том, что из-за наплыва трудовых мигрантов украинцы могут стать "метисами" или вовсе потерять идентичность. Масла в огонь подливает то, что подобные прогнозы озвучивают руководители структур вроде "Офиса миграционной политики" — из-за громких названий люди путают эти общественные организации с официальными госорганами.

"Телеграф" рассказывает о том, как ГОшки из-за "официальных" вывесок могут спровоцировать масштабный резонанс.

Громкие заявления вызывают скандалы

22 мая издание "Комерсант Український" опубликовало интервью главы Офиса миграционной политики Василия Воскобойника, во время которого поднималась острая тема мигрантов в Украине.

Ведущий спросил собеседника о том, существует ли, по его мнению, угроза вымирания украинской нации и могут ли в будущем этнически это быть уже не украинцы в классическом понимании, а люди смешанного происхождения — например, "метисы", смесь украинцев с индийцами, бангладешцами и другими народами.

В ответ на это Воскобойник заявил, что Украина, имея выгодное географическое положение и потребность в рабочей силе, будет привлекать мигрантов из других стран. В перспективе это может привести к тому, что часть населения будет иметь смешанное происхождение, а общество станет более разнообразным по этническому составу.

"В какой-то степени это будет наш путь, потому что наша территория все равно находится в очень благоприятной климатической зоне", — считает он.

Стоит отметить, что такой громкий прогноз прозвучал на фоне предыдущих острых заявлений Воскобойника. В середине мая эксперт вместе с коллегой Юрием Романенко (журналист и политэксперт) критиковали "двойные стандарты" украинского общества на тему мигрантов и обсуждали, почему "украинские "дармоеды" в Германии лучше, чем трудовые мигранты в Украине?".

Также Воскобойник не так давно рассказывал о вымирании украинской нации.

"Чисто демографически мы вымираем со скоростью 300 тысяч человек в год. Это без учета каких-либо военных действий. И это началось еще в середине 2000-х. То есть каждый год у нас умирает около 450 – 500 тысяч человек, рождается где-то 200 – 250", – рассказывал Василий Воскобойник.

И высказывал мнение, что Украине необходимо привлекать до 300 тысяч мигрантов ежегодно.

"Поэтому, чтобы сохранить количество нашего населения, мы должны привлекать из-за рубежа мигрантов именно в таком количестве", — говорил эксперт.

Соль на рану — почему общество остро реагирует

Несмотря на то, что Воскобойник в своих регулярных постах о мигрантах высказывается за "холодную голову" и призывает сбавлять градус паники на эту тему, громкие заголовки с его именем о "метисах" и "дармоедах", судя по всему, у части общества имеют противоположный эффект и вызывают споры.

Дело в том, что тема мигрантов в Украине за последние месяцы стала довольно острой. Подпитывать негатив для дестабилизации ситуации в обществе могут россияне. На этом государство-агрессор уже не раз подлавливали различные эксперты и Центр противодействия дезинформации.

Громкая вывеска вводит в заблуждение?

Подливает масла в огонь и должность, с позиции которой делает заявления Воскобойник. За названием "Офиса миграционной политики", которое у некоторых может вызвать ассоциацию с госучреждением, скрывается общественная организация.

Сайт Офиса миграционной политики

Об этом, в частности напомнил соучредитель партии "Демократическая Сокира" и спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов. По его мнению, такое название организация якобы и получила для того, чтобы пугать украинцев.

"А что такое "Офис миграционной политики"? Судя по названию, государственное учреждение? Нет, шарашкина ОО, созданная именно для того, чтобы пугать посполитых. С названием, стилизованным под государственное учреждение. Информационная война для самых маленьких", — считает Трегубов.

Украинский предприниматель и общественный деятель Валерий Пекар также придерживается мнения, что "красивые" названия подобных организаций могут целенаправлено вводить в заблуждение рядового гражданина.

"В Киеве состоялась демонстрация против трудовых мигрантов (которых нет, как свидетельствуют государственные данные; а заявления о мигрантах в большинстве своем делают "эксперты" из никому не известных организаций с красивыми названиями, создающими впечатление государственных учреждений, хотя таковыми не являются)", — сказал он.

Также некоторые комментаторы раскритиковали и самого Василия Воскобойника, который по совместительству является президентом Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству. Спикера обвинили в том, что он, пользуясь своей должностью, якобы пытался повлиять на работу профильных агентств. Об этом, в частности, заявил пользователь Владислав Штепа. Согласно данным из открытых источников, мужчина сам работает в этой сфере.

Василий Штепа

