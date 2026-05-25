Старость – не конец, а новый этап жизни: давняя мысль Конфуция

Почему пенсия по Конфуцию — это не о потере, а о новой роли

Старость часто воспринимается как завершение активного этапа жизни, однако еще более двух тысяч лет назад китайский философ Конфуций предложил другое видение этого периода.

Одним из самых известных его мыслей является объяснение старости как природного и достойного этапа жизни — человек как бы постепенно отходит от активной сцены, но получает возможность наблюдать за жизнью со стороны, с новой мудростью и спокойствием. Именно этот образ сегодня часто цитируют как напоминание об уважении к возрасту, как написали в "okdiario".

После себя философ оставил большое количество известных высказываний и цитат.

Среди них – о важности самодисциплины, образования, искренности и гармонии в отношениях между людьми. Его учения до сих пор изучают в разных странах, а отдельные цитаты регулярно приобретают новую популярность в соцсетях:

Требуйте многое от себя и мало ожидайте от других. Таким образом, вы лишите себя многих разочарований.

Если вы уже знаете, что вам нужно сделать и не делаете этого, то вам будет хуже, чем раньше.

Знать, что ты знаешь то, что знаешь, и что ты не знаешь того, чего не знаешь – это настоящее знание.

Вы всегда должны хранить холодную голову, теплое сердце и щедрую руку.

Вы спрашиваете меня, почему я покупаю рис и цветы? Я покупаю рис, чтобы жить, и цветы, чтобы иметь ради чего жить.

Дом будет крепким, когда его будут поддерживать эти четыре столба: храбрый отец, здравомыслящая мать, послушный сын и покладистый брат.

Легче схватить главнокомандующего армией, чем лишить свободы негодяя.

Где образование, там нет классовой разницы.

Можно отнять армию у генерала, но нельзя отнять свободу у человека.

Можно достичь чего-то после трех часов борьбы, но точно, что этого можно добиться только тремя словами, полными любви.

