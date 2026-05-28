Секреты кассы "АТБ": из-за какой привычной фразы покупателей у сотрудников сдают нервы

Сотрудники просят с уважением относится к их работе

Привычки некоторых покупателей доставляют "боль" сотрудникам супермаркетов. Например, в сети "АТБ" существует позиция, которую регулярно просят на кассе, несмотря на то, что её уже давно не существует.

Об этом рассказала кассир одного из магазинов "АТБ" в соцсети Threаds. Она рассказала, что еще до начала полномасштабной войны в супермаркетах сети было 3 вида пакетов: большой, средний и маленький. Но сейчас покупателю могут предложить лишь 2 варианта — большой (на 18 кг) и маленький (на 12 кг).

"Еще есть крошечный пакетик на 7кг, сделанный из кукурузных початков, (его вам вряд ли предложат потому что он почти ничто не выдерживает)", — объяснила автор поста.

Однако, несмотря на изменения ассортимента, покупатели по старой привычке постоянно просят именно средний вариант.

"Я уже не выдерживаю… Вас проходит человек 300 мимо одной кассы (это если не маленькое "АТБ") и каждому объяснить, что среднего пакета нет — это просто невозможно. Поэтому, пожалуйста, уважайте кассиров и работников сферы обслуживания, а работники сферы обслуживания в свою очередь будут уважительно относиться к вам", — поделилась наболевшим сотрудница сети.

