Потянут на дно? Священник рассказал, можно ли купаться в Русальную неделю

Как церковь относится к русалкам

Русальная неделя, во время которой якобы нельзя купаться из-за страха перед "русалками", имеет языческое происхождение и не связана с христианским учением. В Православной Церкви Украины отмечают: вера не должна основываться на предрассудках или страхе перед народными мифами.

Об этом "Телеграфу" рассказал священник Православной Церкви Украины, военный капеллан ВСУ отец Тарас Видюк.

По его словам, представления о том, что неделя после Троицы — русальная, и купаться в реке нельзя, потому что "потянут на дно", происходят не из христианства, а из древних языческих верований. Они приписывали естественным силам и духам особую мистическую власть.

"Православное богословие не признает "русалок" как реальных существ, которые могут вредить человеку. Церковь не учит, что в определенную неделю вода становится "нечистой" или что человека могут унести какие-то духи", — сказал Видюк.

Он объяснил, что для христианина главным является вера в Бога, а не страх перед народными предрассудками или мифологическими персонажами.

"Мы не должны жить в страхе перед "русалками" или другими народными образами, ведь вера строится не на языческих легендах, а на доверии к Богу, молитве и здравому смыслу", — резюмировал священник.

Ранее капеллан рассказал, что страхи насчет работы по праздникам также не имеют богословской основы, поскольку церковь не ограничивает Божью благодать только физическим присутствием в храме.