Россия атаковала иностранное судно возле Одесчины: это уже вторая атака за май

После атаки раненых эвакуировали катерами ВМС Украины

Россия в ночь на 29 мая целенаправленно атаковала беспилотниками гражданское судно "ANT" под флагом Вануату. Оно принадлежит турецкому судовладельцу и следовало из одного из портов Одесской области в Турцию с грузом на борту.

Об этом сообщили в Военно-Морских Силах ВС Украины. В результате попадания в надстройку сухогруза возник пожар. Его оперативно локализовали. Двое раненых членов экипажа были эвакуированы катерами ВМС и доставлены в больницу.

В результате атаки двое членов экипажа получили ранения/ Фото: ВМС ВСУ

Беспилотник РФ попал в корабль под флагом Вануату/ Фото: ВМС ВСУ

"РФ продолжает целенаправленно создавать угрозу международным морским перевозкам, атакуя гражданскую инфраструктуру и торговые суда", — отметили в ВМС.

Корабль шел из порта Одесщины в Турцию/ Фото: ВМС ВСУ

Только 11 дней назад (18 мая) Россия ударила по другому кораблю — судно "KSL DEYANG" с гражданами Китая находилось в море недалеко от Одесщины. По пострадавшим не сообщалось. Удар также был нанесен дроном. До этого атака была 14 апреля — Россия атаковала дронами гражданское судно "LADY MARIS", которое осуществляло переход в порт Черноморск для загрузки украинской кукурузой.

