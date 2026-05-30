ИИ показал карту Украины после завершения войны. Получилось впечатляюще (фото)

Без нюансов и курьезов не обошлось

Украинец показал в Threads, как будет выглядеть карта Украины после войны с Россией. Спроектировал ее искусственный интеллект ChatGPT.

Как видно с поста, ИИ создал карту с границами 1991 года. Все оккупированные Россией территории и аннексированный Крым, по его мнению, вернутся в состав Украины.

"Попросил Chat GPT создать карту Украины после окончания войны и вот что получилось. Попробуйте и вы, интересно, что получится. Присылайте в комментарии свои варианты", — говорится в сообщении.

Карта Украины после окончания войны

Результат очень порадовал не только автора поста, но и пользователей в комментариях. Правда, без курьезов не обошлось. Ведь, если тщательно изучить карту, можно заметить, что из нее "исчезли" некоторые крупные города. В частности, Черкассы, Умань и Кропивницкий.

Однако, учитывая то, что искусственный интеллект часто допускает такие ошибки, это не удивляет. Впрочем, пользователи в комментариях пошли дальше и решили протестировать, какую карту нарисует ChatGPT, если попросить на русском языке. Или как будет выглядеть карта России или Евразии через некоторое время. Люди писали:

Спросил, какая будет карта России после войны. Результат порадовал.

Карта России после окончания войны

Все зависит от постановки вопроса и языка.

Запрос не на русском языке.

Спросила, как он видит Евразию в 2030 году.

Карта Евразии в 2030 году

Любопытно, куда Черкассы делись.

Умань, Черкассы, Кропивницкий, где делись?

Тю, а как же границы 1917-го?

