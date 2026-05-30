Главный секрет прививки винограда: начинающие часто забывают

Если куст солнечной ягоды надоел — можно сделать на него прививку другого сорта

Прививка винограда — очень популярный прием в виноградарстве, у которого есть масса преимуществ. Так вы не только используете мощную корневую систему старого куста, но и получаете возможность даже в год прививки увидеть другой сорт, попробовать его. К тому же привить одновременно можно сразу несколько сортов, чтобы с одного растения получить урожай разного цвета и вкуса. Это очень здорово!

Не будем вдаваться в профессиональные подробности, расскажем о самых распространенных прививках: в расщеп черным в зеленое и зеленым в зеленое.

Примерно с середины мая до середины июня делают прививки черным в зеленое, то есть фрагмент лозы прошлого года вставляется в расщеп зеленого побега нынешнего года.

Вплоть до первых чисел июля делают прививки зеленым в зеленое. Это когда и подвой, и привой выросли в текущем сезоне.

Принцип прививки схож: на подвое делается разрез, куда вставляется фрагмент привоя. Место прививки тщательно заматывается или пищевой пленкой, или специальными средствами.

Свежая прививка на винограде

Для успешного срастания винограда требуется ряд факторов: подвой должен обладать хорошей силой роста, привой должен быть жизнеспособным, погода в день прививки желательна пасмурная, не жаркая. А инструменты для прививки должны быть стерильными.

Но есть один момент, на который не каждый обращает внимание, но от которого зависит конечный результат. Речь идет о поливе: за 12-24 часа до прививки следует тщательно полить куст подвоя , чтобы разогнать его корни. И далее поливать так же обильно день через день, в зависимости от погоды. Это самое движение виноградных соков по лозе заставляет прививку срастаться самым наилучшим и быстрым способом.

