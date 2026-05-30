Укр

Главный секрет прививки винограда: начинающие часто забывают

Автор
Ирина Семчишина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Как и когда нужно правильно прививать виноград
Как и когда нужно правильно прививать виноград. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Если куст солнечной ягоды надоел — можно сделать на него прививку другого сорта

Прививка винограда — очень популярный прием в виноградарстве, у которого есть масса преимуществ. Так вы не только используете мощную корневую систему старого куста, но и получаете возможность даже в год прививки увидеть другой сорт, попробовать его. К тому же привить одновременно можно сразу несколько сортов, чтобы с одного растения получить урожай разного цвета и вкуса. Это очень здорово!

Не будем вдаваться в профессиональные подробности, расскажем о самых распространенных прививках: в расщеп черным в зеленое и зеленым в зеленое.

Примерно с середины мая до середины июня делают прививки черным в зеленое, то есть фрагмент лозы прошлого года вставляется в расщеп зеленого побега нынешнего года.

Вплоть до первых чисел июля делают прививки зеленым в зеленое. Это когда и подвой, и привой выросли в текущем сезоне.

Принцип прививки схож: на подвое делается разрез, куда вставляется фрагмент привоя. Место прививки тщательно заматывается или пищевой пленкой, или специальными средствами.

Свежая прививка на винограде, как правильно прививать виноград
Свежая прививка на винограде

Для успешного срастания винограда требуется ряд факторов: подвой должен обладать хорошей силой роста, привой должен быть жизнеспособным, погода в день прививки желательна пасмурная, не жаркая. А инструменты для прививки должны быть стерильными.

Но есть один момент, на который не каждый обращает внимание, но от которого зависит конечный результат. Речь идет о поливе: за 12-24 часа до прививки следует тщательно полить куст подвоя, чтобы разогнать его корни. И далее поливать так же обильно день через день, в зависимости от погоды. Это самое движение виноградных соков по лозе заставляет прививку срастаться самым наилучшим и быстрым способом.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно, сколько раз и чем нужно обрабатывать виноград.

Теги:
#Виноград #Сад #Огород