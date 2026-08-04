Вступила в наследство — получила долг за коммуналку: взыскали ли с женщины деньги

Коммунальные долги выкупил частный бизнес

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Предприниматель через суд добился взыскания долга за воду с наследницы умершего абонента. До этого он выкупил долги обанкротившегося водоканала на открытом аукционе.

Первомайский горрайонный суд Николаевской области полностью удовлетворил этот иск. Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на материалы дела.

Как долги коммунальщиков переходят к частному бизнесу

Банкротство предприятия: Хозяйственный суд Николаевской области признал КП "Первомайскводоканал" банкротом. В феврале 2026 года дебиторскую задолженность предприятия через систему Prozorro выставили на электронный аукцион на общую сумму свыше 11,2 млн грн, из которых более 8,2 млн грн составляли долги населения.

Смена кредитора: Победителем торгов стал предприниматель (ФЛП). После оплаты вышеназванной суммы он стал официальным правопреемником (кредитором) по долгам потребителей, получив также право начислять 3% годовых и инфляционные потери.

Суть спора с наследницей

Среди приобретенных долгов числился лицевой счет дома в Первомайске (Николаевская область) с задолженностью за период с октября 2021 года по май 2023 года на сумму 1 429,38 грн.

Предыдущий владелец недвижимости умер, и в марте 2023 года его наследница официально оформила право собственности на имущество. Оплачивать накопленный ранее долг за воду женщина отказалась, полагая, что обязательства умершего ее не касаются.

Решение суда

Изучив материалы дела, суд сослался на ключевые нормы законодательства Украины:

Наследование долгов: Согласно статьям 1218 и 1282 Гражданского кодекса Украины, вместе с имуществом к наследникам переходят и обязательства наследодателя перед кредиторами.

Бремя содержания имущества: По статье 322 ГК Украины собственник обязан содержать принадлежащее ему имущество и оплачивать коммунальные услуги вне зависимости от факта проживания в нем.

Законность переуступки: Покупка прав требования на аукционе является легальным основанием для замены кредитора.

Решение суда

Суд обязал наследницу выплатить новому кредитору в общей сложности 1 916,04 грн, куда вошел основной долг (1 429,38 грн), инфляционные потери (383,04 грн) и 3% годовых (103,62 грн), а также взыскал с нее судебные расходы в размере 1 331,20 грн (общая сумма — 3 247,24 грн).

Ранее "Телеграф" сообщал об инциденте во Львовской области. Местная жительница пыталась разрешить давний конфликт с соседом и самовольно высадила деревья на коммунальной территории, что привело к суду.