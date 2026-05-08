"Оно того стоило". Приключения звездного оленя Бориса стали мемом (видео)
Рогатый дважды за короткое время пострадал от человеческой невнимательности за рулем
Известный олень Борис снова попал в ДТП. Авария произошла во время его транспортировки из Ровенской области в Центр спасения диких животных, куда его везли для восстановления после предыдущей аварии.
Как рассказали в "Центре спасения диких животных" (Wild Animals Rescue Center), во время перевозки Бориса в автомобиль с ним влетела другая машина. К счастью, новых видимых травм у Бориса не обнаружили, но животное пережило сильный стресс, что тоже может повлиять на дальнейшее лечение.
Сейчас олень находится под наблюдением ветеринаров, проходит терапию и готовится к сложной операции. Она нужна из-за проблем с угрожающим глазу рогом.
В ГП "Леса Украины" рассказали, что для оленя Бориса строят новый вольер. Фактически, будущий дом для него уже готов, остались лишь мелкие детали. В планах заселить туда Бориса вместе с двумя самками.
Приключения звездного оленя породили мемы и шутки
Именно планы поселить Бориса в "элитный" вольер с двумя "подружками" вызвали больше шуток, от имени Бориса пишут, что "оно того стоило". Также указывают на иронию судьбы, что олень попал в ДТП, когда ехал на восстановление после ДТП.
Вот некоторые из комментариев в соцсетях:
- Можно меня сбить?
- Тоже хочу, чтобы во время реабилитации мне выдали хату и две самки в ней
- Такс, куда мне идти, чтобы меня сбили и поселили в такой вольер
Какие травмы у Бориса после первой аварии
Напомним, 23 марта 28-летняя жительница Ровенщины ехала без включенного света фар и сбила оленя. Она испугалась и уехала. Борис был дезориентирован, на голове рана, вокруг его кровь. У животного также была сломана задняя нога.
Егерь Руслан Христюк, который заботится об олене, рассказал, что животное теряет вес и имеет неправильное разрастание травмированного панта. Пант нужно удалять, и к такой сложной операции требуется тщательная подготовка, чтобы Борис смог ее перенести. Именно для этого оленя транспортировали в столицу. Из хороших новостей — травмированная нога срастается, операция на конечности не нужна.
