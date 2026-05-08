"Оно того стоило". Приключения звездного оленя Бориса стали мемом (видео)

Рогатый дважды за короткое время пострадал от человеческой невнимательности за рулем

Известный олень Борис снова попал в ДТП. Авария произошла во время его транспортировки из Ровенской области в Центр спасения диких животных, куда его везли для восстановления после предыдущей аварии.

Как рассказали в "Центре спасения диких животных" (Wild Animals Rescue Center), во время перевозки Бориса в автомобиль с ним влетела другая машина. К счастью, новых видимых травм у Бориса не обнаружили, но животное пережило сильный стресс, что тоже может повлиять на дальнейшее лечение.

Сейчас олень находится под наблюдением ветеринаров, проходит терапию и готовится к сложной операции. Она нужна из-за проблем с угрожающим глазу рогом.

В ГП "Леса Украины" рассказали, что для оленя Бориса строят новый вольер. Фактически, будущий дом для него уже готов, остались лишь мелкие детали. В планах заселить туда Бориса вместе с двумя самками.

Приключения звездного оленя породили мемы и шутки

Именно планы поселить Бориса в "элитный" вольер с двумя "подружками" вызвали больше шуток, от имени Бориса пишут, что "оно того стоило". Также указывают на иронию судьбы, что олень попал в ДТП, когда ехал на восстановление после ДТП.

Мем про оленя Бориса

Вот некоторые из комментариев в соцсетях:

Можно меня сбить?

Тоже хочу, чтобы во время реабилитации мне выдали хату и две самки в ней

Такс, куда мне идти, чтобы меня сбили и поселили в такой вольер

Коллаж создан ИИ

Какие травмы у Бориса после первой аварии

Напомним, 23 марта 28-летняя жительница Ровенщины ехала без включенного света фар и сбила оленя. Она испугалась и уехала. Борис был дезориентирован, на голове рана, вокруг его кровь. У животного также была сломана задняя нога.

Олень Борис после аварии в марте. Фото: скриншот видео

Егерь Руслан Христюк, который заботится об олене, рассказал, что животное теряет вес и имеет неправильное разрастание травмированного панта. Пант нужно удалять, и к такой сложной операции требуется тщательная подготовка, чтобы Борис смог ее перенести. Именно для этого оленя транспортировали в столицу. Из хороших новостей — травмированная нога срастается, операция на конечности не нужна.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Чугуеве Харьковской области дикий олень в панике после обстрелов вышел из леса и гулял по городу. Животное даже посетило магазин гаджетов, разбив стеклянную дверь. Олень получил тяжелые ранения из-за российского обстрела, и, несмотря на усилия по спасению, умер.