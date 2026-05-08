Укр

"Оно того стоило". Приключения звездного оленя Бориса стали мемом (видео)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
За все страдания животное ждет жизнь, которой некоторые завидуют Новость обновлена 08 мая 2026, 09:17
За все страдания животное ждет жизнь, которой некоторые завидуют. Фото Коллаж "Телеграфа"

Рогатый дважды за короткое время пострадал от человеческой невнимательности за рулем

Известный олень Борис снова попал в ДТП. Авария произошла во время его транспортировки из Ровенской области в Центр спасения диких животных, куда его везли для восстановления после предыдущей аварии.

Как рассказали в "Центре спасения диких животных" (Wild Animals Rescue Center), во время перевозки Бориса в автомобиль с ним влетела другая машина. К счастью, новых видимых травм у Бориса не обнаружили, но животное пережило сильный стресс, что тоже может повлиять на дальнейшее лечение.

Сейчас олень находится под наблюдением ветеринаров, проходит терапию и готовится к сложной операции. Она нужна из-за проблем с угрожающим глазу рогом.

В ГП "Леса Украины" рассказали, что для оленя Бориса строят новый вольер. Фактически, будущий дом для него уже готов, остались лишь мелкие детали. В планах заселить туда Бориса вместе с двумя самками.

Приключения звездного оленя породили мемы и шутки

Именно планы поселить Бориса в "элитный" вольер с двумя "подружками" вызвали больше шуток, от имени Бориса пишут, что "оно того стоило". Также указывают на иронию судьбы, что олень попал в ДТП, когда ехал на восстановление после ДТП.

Мем про оленя Бориса
Мем про оленя Бориса
Мем про оленя Бориса
Мем про оленя Бориса

Вот некоторые из комментариев в соцсетях:

  • Можно меня сбить?
  • Тоже хочу, чтобы во время реабилитации мне выдали хату и две самки в ней
  • Такс, куда мне идти, чтобы меня сбили и поселили в такой вольер
Коллаж создан ИИ

Какие травмы у Бориса после первой аварии

Напомним, 23 марта 28-летняя жительница Ровенщины ехала без включенного света фар и сбила оленя. Она испугалась и уехала. Борис был дезориентирован, на голове рана, вокруг его кровь. У животного также была сломана задняя нога.

Олень Борис после аварии в марте
Олень Борис после аварии в марте. Фото: скриншот видео

Егерь Руслан Христюк, который заботится об олене, рассказал, что животное теряет вес и имеет неправильное разрастание травмированного панта. Пант нужно удалять, и к такой сложной операции требуется тщательная подготовка, чтобы Борис смог ее перенести. Именно для этого оленя транспортировали в столицу. Из хороших новостей — травмированная нога срастается, операция на конечности не нужна.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Чугуеве Харьковской области дикий олень в панике после обстрелов вышел из леса и гулял по городу. Животное даже посетило магазин гаджетов, разбив стеклянную дверь. Олень получил тяжелые ранения из-за российского обстрела, и, несмотря на усилия по спасению, умер.

Теги:
#ДТП #Олень #Мемы