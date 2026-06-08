Украинские дроны заставили оккупантов бежать с важного плацдарма (карта)

Оккупанты захватили эту территорию еще в 2022 году

Действия украинских военных по перерезанию маршрутов снабжения заставили оккупантов спешно эвакуироваться из Кинбурнской косы (Николаевская область). Позиции покидают подразделения 337 полка армии РФ, так как поставки полностью остановлены.

Об этом заявил "АТЕШ" — военное движение украинцев и крымских татар со ссылкой на своего агента из штаба группировки войск "Днепр". По его данным, поставка боеприпасов, топлива и продовольствия оккупантам прекратилась.

"Из-за значительных потерь личного состава подразделения 337-го полка отводятся от береговой линии — из северной и западной частей косы. Огневые группы не справляются с ущербом БПЛА СОУ, и потери продолжают расти", — говорится в сообщении.

Кинбурнская коса на карте deepstate

После того как часть военнослужащих была переброшена на Запорожское направление, оставшиеся подразделения практически потеряли личный состав. Пополнение не производилось ни разу. На Кинбурнской косе остаются лишь остатки подразделений, которые уже не в состоянии удерживать оборону. По данным "АТЭШ", логистическая система оккупантов на этом участке окончательно пала.

Кинбурнская коса. Фото: tripmustgoon.com

Как известно, Силы обороны Украины дронами наносят удары по логистике врага, в том числе и на юге. Логистические пути россиян на оккупированных территориях существенно повреждены, что становится для оккупантов настоящей проблемой.

Почему Кинбурнская коса важна

Кинбурнская коса до войны имела скорее туристическое значение. Однако в ходе войны России против Украины эта территория приобрела важное стратегическое значение. Контроль над ней позволяет закрывать вход в Днепро-Бугский лиман и блокировать работу морских портов Николаева и Херсона.

Кроме того, эта позиция используется для постоянных артиллерийских и дроновых обстрелов прибрежных общин Украины, в частности, Очакова. Также присутствие на косе дает врагу контроль над частью акватории Черного моря.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Россия уничтожает Кинбурнскую косу. Оккупанты превратили уникальное место в плацдарм для обстрелов Очакова, Куцурубской общины и островов Днепровского лимана.