Українські дрони змусили окупантів тікати з важливого плацдарму (карта)

Окупанти захопили цю територію ще у 2022 році

Дії українських військових щодо перерізання маршрутів постачання змусили окупантів спішно евакуюватися з Кінбурнської коси (Миколаївська область). Позиції залишають підрозділи 337 полку армії РФ, адже постачання повністю зупинено.

Про це заявив "АТЕШ" — військовий рух українців та кримських татар) з посиланням на свого агента зі штабу угруповання військ "Дніпро". За його даними постачання боєприпасів, палива та продовольства окупантам припинилася.

"Через значні втрати особового складу підрозділи 337-го полку відводяться від берегової лінії — з північної та західної частин коси. Вогневі групи не справляються із збиттям БПЛА СОУ, і втрати продовжують зростати", — йдеться у повідомленні.

Кінбурнська коса на карті deepstate

Після того як частина військовослужбовців була перекинута на Запорізький напрямок, підрозділи, що залишилися, практично втратили особовий склад. Поповнення не проводилося жодного разу. На Кінбурнській косі залишаються лише залишки підрозділів, які вже не в змозі утримувати оборону. За даними "АТЕШ", логістична система окупантів на цій ділянці остаточно впала.

Кінбурнська коса. Фото: tripmustgoon.com

Як відомо, Сили оборони України дронами активно завдають ударів по логістиці ворога, зокрема й на півдні. Логістичні шляхи окупантів на окупованих територіях суттєво порушена, що стає для росіян справжньою проблемою.

Чому Кінбурнська коса важлива

Кінбурнська коса до війни мала скоріше туристичне значення. Проте в ході війни Росії проти України ця територія набула важливого стратегічного значення. Контроль над нею дозволяє закривати вхід до Дніпро-Бузького лиману й блокувати роботу морських портів Миколаєва та Херсона.

Крім того, ця позиція використовується для постійних артилерійських і дронових обстрілів прибережних громад України, зокрема Очакова. Також присутність на косі дає ворогу контроль над частиною акваторії Чорного моря.

Раніше "Телеграф" розповідав, як Росія знищує Кінбурнську косу. Окупанти перетворили унікальне місце на плацдарм для обстрілів Очакова, Куцурубської громади та островів Дніпровського лиману.