Постоянные пожары и уничтоженая природа. Как Россия уничтожает Кинбурнскую косу, о которой говорил Зеленский

Она оккупирована с 2022 года

Президент Украины Владимир Зеленский в последних заявлениях упомянул Кинбурнскую косу, которую якобы россияне готовы обменять. Она уже более трех лет в оккупации, хотя принадлежит Николаевской области.

"Телеграф" расскажет, что происходит с косой и покажет, как она выглядит в оккупации. Заметим, что территориально Кинбурнская коса находится на берегу Херсонской области.

"(Путин — ред.) Говорит о Николаевской области, что они там готовы нам отдать Кинбурнскую косу... Она им нужна только для блокирования моря для нас", — сказал Зеленский.

Кинбурнская коса в оккупации

Россия оккупировала косу в 2022 году во время вооруженной агрессии и захвата территорий Херсонской области. С тех пор это курортное место, где проживали редкие и краснокнижные животные, постепенно приходит в упадок.

Кинбурнская коса

На территории косы не проходят активные боевые действия, однако она не просто "серая зона". Ведь оккупанты активно используют косу для обстрелов Очакова, Куцурубской общины и островов Днепровского лимана.

Какие территории косы под оккупацией:

Васильевка (Очаковская община, Николаевская область);

Покровка (Очаковское общество).

Кинбурнская коса к оккупации

Кинбурнский полуостров – участок суши 45 км протяженностью и максимум 10 км шириной у самого начала. Он разделяет собой Яголицкую залив Черного моря и Днепровско-Бугский лиман. Традиционно входил в первую пятерку лучших морских курортов Украины.

Кинбурнская коса на карте

Как Кинбурнская коса выглядит сейчас

В сети достаточно мало фото и видео из косы в оккупации, однако некоторые кадры все же есть. Известно, что с 2022 года на Кинбурнской косе фиксировались пожары. Местные жители собственноручно спасали уникальную экосистему в заповеднике "Белобережье Святослава".

Кинбурнская коса во время пожаров

Кинбурнская коса следы техники россиян

Из-за постоянных российских обстрелов нарушился так называемый Азово-Причерноморский миграционный коридор. Как отметил Научный сотрудник Тилигульского регионального ландшафтного парка Николай Грубый, из года в год территория косы и Тилигульский лиман служат временным домом для пеликанов. Но в 2025 году это изменилось, ведь недавно поток пеликанов был зафиксирован в сторону соседней Одесщины – около 1600 особей.

Известно, что с 2022 по февраль 2025 на косе было зафиксировано 426 пожаров. Пострадали более 9739,12 га, площадь пострадавших лесных культур, природных лесов и кустарников составляет 3596,03 га.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия продолжает убивать курортный город на Азовском море.