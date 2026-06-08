Зайцева упустила шанс выйти на свободу преждевременно: сколько еще "мажорка на Лексусе" будет сидеть

Суд отклонил ходатайство

Елена Зайцева — одна из виновниц смертельного ДТП в Харькове, унесшая жизни 6 человек, пыталась выйти на свободу досрочно, но суд ей отказал. Велика вероятность, что женщина отбудет в местах лишения свободы полный срок и сможет освободиться только в октябре 2027 года.

О недавнем обращении Зайцевой с ходатайством об условно-досрочном увольнении (УДО) сообщили источники ТСН.ua в пенитенциарной системе.

Зайцевой отказали в УДО

Следует отметить, что обязательными условиями для условно-досрочного освобождения являются отбывание большей части наказания и хорошее поведение заключенного. Суд анализирует все обстоятельства и выносит решение по своему усмотрению.

Источники ТСН.ua отмечают, что Зайцева вероятно отбудет весь срок, назначенный судом — 10 лет. Сейчас женщина может освободиться 18 октября 2027 года.

"Она обращалась с ходатайством об условно-досрочном освобождении, имея при этом хорошее поведение. Но это ходатайство не было удовлетворено. Зайцева ходила на "промку" (промышленная зона на территории учреждения исполнения наказаний – ред.), работала. Имела неплохое поведение. Женщины там занимаются производством, в частности чехлов для одежды", — рассказал собеседник.

Пытаясь проверить достоверность этой информации, ТСН.ua обратился за комментарием к адвокату, представлявшей интересы Зайцевой в суде.

"Но защитница сообщила, что руководствуется адвокатской тайной, потому оставила вопросы без ответов", – говорится в материале. В то же время автор публикации не указал фамилию адвоката.

Отметим, что интересы Зайцевой на разных этапах защищали несколько адвокатов, в частности Юлия Козырь, Юлия Плетнева и Евгений Мельниченко, представляющий сейчас интересы Павла Плещивцева, который 8 июня влетел в подземный переход в Киеве. В результате этого ДТП погибли 4 человека, среди них — ребенок.

Может ли заключенная подать апелляцию

Согласно Уголовному процессуальному кодексу Украины (УПК) осужденный, его защитник или прокурор имеют право обжаловать определение первой инстанции в апелляционном порядке.

На подачу апелляционной жалобы дается 7 дней с момента оглашения определения судом, но срок может считаться с более поздней даты – со дня получения копии определения. Нам неизвестна дата получения отказа в ходатайстве Зайцевой, а также ее намерения относительно подачи апелляции.

Надеяться на отмену решения первой инстанции можно при наличии существенных ошибок, если не были учтены все положительные характеристики осужденного. Добавит шансов предоставление новых доказательств исправления, например, поощрения.

Апелляционное разбирательство может оставить решение в силе, отменить его или принять новое решение.

Елена Зайцева

А что с повторным ходатайством?

Повторное ходатайство об УДО непосредственно в суде первой инстанции можно подать не ранее чем через 6 месяцев со дня вынесения постановления об отказе.

Исключениями являются случаи, когда осужденный добровольно изъявил желание проходить военную службу по контракту. Тогда ждать полгода не придется.

Зайцева убила 6 человек

Вечером 18 октября 2017 года на оживленном перекрестке 20-летняя студентка Елена Зайцева, которую называли "мажоркой на Лексусе", устроила трагическое ДТП в центре Харькова. Она находилась за рулем в состоянии наркотического опьянения.

Девушка на автомобиле Lexus RX 350 на большой скорости врезалась в Volkswagen Touareg под управлением Геннадия Дронова. От удара Lexus несколько раз перевернулся и вылетел прямо в толпу стоявших на тротуаре пешеходов. В результате ДТП на месте происшествия погибли пять человек, еще шестеро попали в больницу.

Через неделю, не приходя в сознание, в больнице скончалась шестая жертва – 20-летняя девушка. Оба участника ДТП получили по 10 лет заключения. Виновники трагедии должны выйти на свободу в октябре 2027 года.

Напомним, во время расследования Зайцева пыталась избежать наказания. После аварии она юридически пыталась доказать, что невменяемая – якобы имеет психологические проблемы, которые повлияли на восприятие реальности.