Зайцева втратила шанс вийти на волю передчасно: скільки ще "мажорка на Лексусі" сидітиме

Суд відхилив клопотання

Олена Зайцева — одна з винуватиць смертельної ДТП у Харкові, яка забрала життя 6 людей, намагалася вийти на волю достроково, але суд їй відмовив. Велика ймовірність, що жінка відбуде у місцях позбавлення волі повний строк та зможе звільнитися лише у жовтні 2027 року.

Про нещодавнє звернення Зайцевої із клопотанням про умовно-дострокове звільнення (УДЗ) повідомили джерела ТСН.ua в пенітенціарній системі.

Зайцевій відмовили в УДЗ

Варто зазначити, що обовʼязковими умовами для умовно-дострокового звільнення є відбуття більшої частини покарання та гарна поведінка увʼязненого. Суд аналізує всі обставини та виносить рішення на свій розсуд.

Джерела ТСН.ua зауважують, що Зайцева ймовірно відбуде весь строк, який призначив суд — 10 років. Наразі жінка може звільнитися 18 жовтня 2027 року.

"Вона зверталась із клопотанням про умовно-дострокове звільнення, маючи при цьому гарну поведінку. Але це клопотання не було задоволено. Зайцева ходила на "промку" (промислова зона на території установи виконання покарань – ред.), працювала. Мала непогану поведінку. Жінки там займаються виробництвом, зокрема чохлів для одягу", — розповів співрозмовник.

Намагаючись перевірити достовірність цієї інформації, ТСН.ua звернувся за коментарем до адвокатки, яка представляла інтереси Зайцевої в суді.

"Але захисниця повідомила, що керується адвокатською таємницею, тому залишила питання без відповідей", – йдеться в матеріалі. Водночас автор публікації не вказав прізвище адвокатки.

Зазначимо, що інтереси Зайцевої на різних етапах захищали кілька адвокатів, зокрема Юлія Козир, Юлія Плетньова та Євгеній Мельниченко, який зараз представляє інтереси Павла Плещивцева, що 8 червня влетів в підземний перехід в Києві. В результаті цієї ДТП загинули 4 людей, черед них дитина.

Чи може увʼязнена подати апеляцію

Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України (КПК), засуджений, його захисник або прокурор мають право оскаржити ухвалу першої інстанції в апеляційному порядку.

На подачу апеляційної скарги дається 7 днів з моменту оголошення ухвали судом, але строк може рахуватися з пізнішою дати – з дня отримання копії ухвали. Нам невідома дата отримання відмови у клопотанні Зайцевої, а також її наміри щодо подання апеляції.

Сподіватися на скасування рішення першої інстанції можна у разі наявності суттєвих помилок, коли не було враховано усі позитивні характеристики засудженого. Додасть шансів надання нових доказів виправлення, наприклад, заохочення.

Апеляційний розгляд може залишити рішення в силі, скасувати його або ухвалити нове рішення.

Олена Зайцева

А що з повторним клопотанням?

Повторне клопотання про УДЗ безпосередньо в суді першої інстанції можна подати не раніше ніж через 6 місяців з дня винесення постанови про відмову.

Винятком є випадки, коли засуджений добровільно виявив бажання проходити військову службу за контрактом. В такому разі чекати пів року не доведеться.

Зайцева вбила 6 людей

Увечері 18 жовтня 2017 на жвавому перехресті 20-річна студентка Олена Зайцева, яку називали "мажоркою на Лексусі", влаштувала трагічну ДТП у центрі Харкова. Вона перебувала за кермом у стані наркотичного спʼяніння.

Дівчина на автомобілі Lexus RX 350 на великій швидкості врізалася у Volkswagen Touareg під керуванням Геннадія Дронова. Від удару Lexus кілька разів перекинувся і вилетів прямо в натовп пішоходів, що стояли на тротуарі. Внаслідок ДТП на місці пригоди загинули п’ятеро людей, ще шестеро потрапили до лікарні.

Через тиждень, не приходячи до тями, у лікарні померла шоста жертва – 20-річна дівчина. Обидва учасники ДТП отримали по 10 років ув’язнення. Винуватці трагедії мають вийти на волю у жовтні 2027 року.

Нагадаємо, під час розслідування Зайцева намагалася уникнути покарання. Після аварії вона юридично намагалась довести, що неосудна – нібито має психологічні проблеми, які вплинули на сприйняття реальності.