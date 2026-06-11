Как не потерять право на компенсацию по программе єВідновлення: что нужно знать владельцам жилья
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В Украине зафиксировано более 342 000 объектов, поврежденных или уничтоженных в результате российской агрессии. Около 300 000 из них – жилые дома.
В этих условиях государственная программа єВідновлення остается одним из ключевых инструментов поддержки граждан, которые потеряли дом или жилье которых получило повреждения из-за войны.
В то же время во многих общинах фиксируются случаи, когда получение компенсации усложняется из-за отсутствия надлежащим образом оформленного права собственности на жилье.
Речь идет о неприватизированном жилье или недвижимости, право собственности на которое было оформлено до 2013 года.
"Вместе с общинами видим проблему, которая часто становится препятствием для получения компенсации по программе єВідновлення. Это касается неприватизированного жилья или жилья, которое было оформлено в собственность до 2013 года. Относительно последнего, во многих случаях информация о таком имуществе может оставаться только в бумажных архивах БТИ и отсутствовать сейчас. свои документы и, при необходимости, привести их в соответствие. В условиях войны и постоянных рисков безопасности это позволит в случае необходимости без лишних трудностей воспользоваться механизмами государственной поддержки", – отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
Проверить наличие информации о жилье в Государственном реестре прав можно:
- в Центре предоставления административных услуг (ЦНАП)
- через нотариуса
Если жилье повреждено, его можно приватизировать. В то же время полностью разрушенное жилье приватизации не подлежит, что делает невозможным дальнейшее оформление права собственности.
Как приватизировать жилье
- Обратиться в ЦНАП или в орган приватизации, если в вашем населенном пункте отсутствует ЦНАП.
- Подать заявление и документы.
- Дождаться проверки документов и решения органа приватизации.
- Получить свидетельство о праве собственности на жилье.
- Зарегистрировать право собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, если вы подавались не через ЦНАП. Это можно сделать онлайн в Дии –https://diia.gov.ua/services/derzhavna-reyestaciya-prav-na-neruhome-majno
Именно внесение информации в Государственный реестр прав является условием для дальнейшего получения компенсации по программе єВідновлення.
Документы, которые необходимо предоставить для приватизации государственного жилья:
- Заявление о приватизации. За несовершеннолетних членов семьи решение о приватизации принимают родители (усыновители) или опекуны.
- Копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины всех членов семьи (для детей до 14 лет – копии свидетельств о рождении), а также копии справок о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.
- Копии документов, подтверждающих родственные отношения между членами семьи (свидетельства о рождении, браке, расторжении брака и т.п.).
- Справки о регистрации места жительства (выписки из Дии).
- Технический паспорт на квартиру, комнату, жилой блок или секцию.
- Копию ордера на жилое помещение или жилую площадь в общежитии.
- Выписка из распоряжения об улучшении жилищных условий (для квартир в новостройках некоммунального жилищного фонда).
- Выписка из распоряжения о выводе квартиры из служебного жилья (при необходимости).
- Выписка из распоряжения о внесении изменений в договор найма жилья (при необходимости).
- Документ подтверждающий неиспользование жилищных чеков для приватизации государственного жилищного фонда (справка органа приватизации по предыдущему месту жительства после 1992 года).
- Копию документа, подтверждающего право на льготы в соответствии с законодательством (при наличии).
- Заявление-согласие временно отсутствующих членов семьи нанимателя на приватизацию (надлежащим образом оформленное поручение).
Важно: конкретный список документов может отличаться в зависимости от типа жилья и индивидуальных обстоятельств. Перед подачей документов рекомендуется уточнить актуальный список в ЦНАПе или органе приватизации по месту жительства.