Как не потерять право на компенсацию по программе єВідновлення: что нужно знать владельцам жилья

В Украине зафиксировано более 342 000 объектов, поврежденных или уничтоженных в результате российской агрессии. Около 300 000 из них – жилые дома.

В этих условиях государственная программа єВідновлення остается одним из ключевых инструментов поддержки граждан, которые потеряли дом или жилье которых получило повреждения из-за войны.

В то же время во многих общинах фиксируются случаи, когда получение компенсации усложняется из-за отсутствия надлежащим образом оформленного права собственности на жилье.

Речь идет о неприватизированном жилье или недвижимости, право собственности на которое было оформлено до 2013 года.

"Вместе с общинами видим проблему, которая часто становится препятствием для получения компенсации по программе єВідновлення. Это касается неприватизированного жилья или жилья, которое было оформлено в собственность до 2013 года. Относительно последнего, во многих случаях информация о таком имуществе может оставаться только в бумажных архивах БТИ и отсутствовать сейчас. свои документы и, при необходимости, привести их в соответствие. В условиях войны и постоянных рисков безопасности это позволит в случае необходимости без лишних трудностей воспользоваться механизмами государственной поддержки", – отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Проверить наличие информации о жилье в Государственном реестре прав можно:

в Центре предоставления административных услуг (ЦНАП)

через нотариуса

Если жилье повреждено, его можно приватизировать. В то же время полностью разрушенное жилье приватизации не подлежит, что делает невозможным дальнейшее оформление права собственности.

Как приватизировать жилье

Обратиться в ЦНАП или в орган приватизации, если в вашем населенном пункте отсутствует ЦНАП. Подать заявление и документы. Дождаться проверки документов и решения органа приватизации. Получить свидетельство о праве собственности на жилье. Зарегистрировать право собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, если вы подавались не через ЦНАП. Это можно сделать онлайн в Дии –https://diia.gov.ua/services/derzhavna-reyestaciya-prav-na-neruhome-majno

Именно внесение информации в Государственный реестр прав является условием для дальнейшего получения компенсации по программе єВідновлення.

Документы, которые необходимо предоставить для приватизации государственного жилья:

Заявление о приватизации. За несовершеннолетних членов семьи решение о приватизации принимают родители (усыновители) или опекуны. Копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины всех членов семьи (для детей до 14 лет – копии свидетельств о рождении), а также копии справок о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика. Копии документов, подтверждающих родственные отношения между членами семьи (свидетельства о рождении, браке, расторжении брака и т.п.). Справки о регистрации места жительства (выписки из Дии). Технический паспорт на квартиру, комнату, жилой блок или секцию. Копию ордера на жилое помещение или жилую площадь в общежитии. Выписка из распоряжения об улучшении жилищных условий (для квартир в новостройках некоммунального жилищного фонда). Выписка из распоряжения о выводе квартиры из служебного жилья (при необходимости). Выписка из распоряжения о внесении изменений в договор найма жилья (при необходимости). Документ подтверждающий неиспользование жилищных чеков для приватизации государственного жилищного фонда (справка органа приватизации по предыдущему месту жительства после 1992 года). Копию документа, подтверждающего право на льготы в соответствии с законодательством (при наличии). Заявление-согласие временно отсутствующих членов семьи нанимателя на приватизацию (надлежащим образом оформленное поручение).

Важно: конкретный список документов может отличаться в зависимости от типа жилья и индивидуальных обстоятельств. Перед подачей документов рекомендуется уточнить актуальный список в ЦНАПе или органе приватизации по месту жительства.