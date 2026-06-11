Як не втратити право на компенсацію за програмою єВідновлення: що потрібно знати власникам житла

В Україні наразі зафіксовано понад 342 000 об’єктів, пошкоджених або знищених внаслідок російської агресії. Майже 300 000 із них – житлові будинки.

У цих умовах державна програма єВідновлення залишається одним із ключових інструментів підтримки громадян, які втратили домівку або помешкання яких зазнало пошкоджень через війну.

Водночас у багатьох громадах фіксуються випадки, коли отримання компенсації ускладнюється через відсутність належним чином оформленого права власності на житло.

Йдеться про неприватизоване житло або нерухомість, право власності на яку було оформлене до 2013 року.

"Разом із громадами бачимо проблему, яка часто стає перешкодою для отримання компенсації за програмою єВідновлення. Це стосується неприватизованого житла або житла, яке було оформлене у власність до 2013 року. Щодо останнього, у багатьох випадках інформація про таке майно може залишатися лише в паперових архівах БТІ та бути відсутньою в Державному реєстрі речових прав. Тому закликаємо людей уже зараз перевірити свої документи та, за необхідності, привести їх у відповідність. В умовах війни та постійних безпекових ризиків це дозволить у разі потреби без зайвих труднощів скористатися механізмами державної підтримки", – зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Перевірити наявність інформації про житло в Державному реєстрі речових прав можна:

у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП)

через нотаріуса

Якщо житло пошкоджене, його ще можна приватизувати. Водночас повністю зруйноване житло приватизації не підлягає, що унеможливлює подальше оформлення права власності.

Як приватизувати житло

Звернутися у ЦНАП або до органу приватизації, якщо у вашому населеному пункті немає ЦНАПу. Подати заяву та необхідні документи. Дочекатися перевірки документів та рішення органу приватизації. Отримати свідоцтво про право власності на житло. Зареєструвати право власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, якщо ви подавались не через ЦНАП. Це можна зробити онлайн в Дії – https://diia.gov.ua/services/derzhavna-reyestaciya-prav-na-neruhome-majno

Саме внесення інформації до Державного реєстру речових прав є умовою для подальшого отримання компенсації за програмою єВідновлення.

Документи, які необхідно подати для приватизації державного житла:

Заяву на приватизацію. За неповнолітніх членів сім’ї рішення щодо приватизації приймають батьки (усиновлювачі) або опікуни. Копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України всіх членів сім’ї (для дітей до 14 років – копії свідоцтв про народження), а також копії довідок про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків. Копії документів, що підтверджують родинні відносини між членами сім’ї (свідоцтва про народження, шлюб, розірвання шлюбу тощо). Довідки про реєстрацію місця проживання (витяги з Дії). Технічний паспорт на квартиру, кімнату, житловий блок або секцію. Копію ордера на житлове приміщення або на житлову площу в гуртожитку. Витяг з розпорядження про поліпшення житлових умов (для квартир у новобудовах некомунального житлового фонду). Витяг з розпорядження про виведення квартири зі службового житла (за необхідності). Витяг з розпорядження про внесення змін до договору найму житла (за необхідності). Документ, що підтверджує невикористання житлових чеків для приватизації державного житлового фонду (довідка органу приватизації за попереднім місцем проживання після 1992 року). Копію документа, що підтверджує право на пільги відповідно до законодавства (за наявності). Заяву-згоду тимчасово відсутніх членів сім’ї наймача на приватизацію (належним чином оформлене доручення).

Важливо: конкретний перелік документів може відрізнятися залежно від типу житла та індивідуальних обставин. Перед подачею документів рекомендується уточнити актуальний перелік у ЦНАПі або органі приватизації за місцем проживання.