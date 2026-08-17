Черное море раскалилось за лето: какую погодную аномалию это принесет Украине осенью

Осень будет теплой, но не без "сюрпризов"

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Осень, вероятно, будет отмечена теплой погодой на юге Украины. Летом Черное море накопило аномальный объем тепла, что будет влиять на осеннюю погоду в Одесской, Николаевской и Херсонской областях в течение всего сезона.

Спутники проекта NASA POWER (Prediction Of Worldwide Energy Resources) фиксируют высокие показатели температуры поверхностного слоя воды. Это позволяет прогнозировать теплую осень в южной части Украины.

Тепло, накопленное Черным морем, сработает как гигантский обогреватель. В результате в прибрежных районах заморозков не ожидается практически до декабря.

При этом погода приготовила другие "сюрпризы" жителям прибрежной зоны. В течение всего сентября и октября высока вероятность локальных сильных ливней и гроз из-за резкой разницы в температуре между воздухом, остывающим с севера и теплым морем.

Какой была средняя температура в Украине в 2025 году. Инфографика: "Телеграф"/ИИ

Дожди вместо снегопадов? Каким будет ноябрь в Украине

К слову, последний месяц осени, который обычно приносит в Украину первый снег и гололед, в этом году может пройти по другому сценарию. В ноябре в Украине сохранится аномально теплый температурный фон из-за преобладания южных и юго-западных воздушных масс.

Арктический холод не сможет пробиться в украинские широты, так что глубоких минусовых температур не ожидается. Большую часть месяца может сохраняться относительно мягкая погода, характерная для затяжной осени.

Как рассказывал "Телеграф", синоптики дали неожиданный прогноз на грядущую зиму. Чего ждать украинцам — длительных периодов сильных морозов или сплошной сырости с частыми оттепелями.