"Украинская бронетехника" и компания AviaNera Technologies подписали соглашение о стратегическом партнерстве

ООО "Украинская бронетехника" и компания AviaNera Technologies, входящая в состав промышленно-технологической группы CSG, подписали соглашение о стратегическом партнерстве, направленное на укрепление сотрудничества в сфере разработки и поставки турбореактивных и турбовинтовых двигателей для украинских ракетных и беспилотных систем.

Как поясняют в пресс-службе "Украинской бронетехники", соглашение подписано в Париже 15 июня 2026 года в первый день выставки Eurosatory 2026, одной из ведущих международных выставок в сфере обороны и безопасности, сразу после официального открытия мероприятия.

Согласно документу, партнеры будут сотрудничать в поставках двигателей разных классов мощности для украинских ракетных и беспилотных платформ. Партнерство также предполагает будущее создание совместных предприятий, расширение производственных мощностей и локализацию соответствующих технологий в Украине.

"Стратегическое партнерство между "Украинской бронетехникой" и AviaNera является важным шагом в направлении укрепления ракетного и беспилотного потенциала Украины. Наша цель — создать новые возможности для производства современных двигателей для ракетных и беспилотных систем. Совместное развитие производственных мощностей и создание совместных предприятий позволит нам не только интегрировать современные европейские технологии в украинские платформы, но и вместе разрабатывать системы высокоточного вооружения нового поколения. Мы строим долгосрочный альянс, который сделает оборонную промышленность Украины еще более самодостаточной и глубже интегрированной в европейскую архитектуру безопасности", — прокомментировал подписание соглашения Владислав Бельбас, генеральный директор ООО "Украинская бронетехника".

"AviaNera стремительно расширяет производство силовых установок для беспилотных летательных систем и управляемых ракет. Силовые установки часто являются узким местом в их производстве. Именно поэтому наша стратегия заключается в расширении производства и его локализации на ключевых рынках, к которым, несомненно, принадлежит Украина. "Компания силовых установок логически продолжает проект лицензионного производства боеприпасов западного калибра, который CSG успешно реализовала вместе с "Украинской бронетехникой" в прошлом году", — отметил Павел Чехал, генеральный директор AviaNera Technologies.

Стратегическое партнерство отражает стремление обеих компаний углубить промышленное сотрудничество, усилить оборонные производственные мощности и способствовать общей устойчивости и технологическому развитию европейского оборонного сектора.

Компания AviaNera Technologies as – чешская технологическая компания, специализирующаяся на разработке, производстве и поставке двигателей и силовых установок для беспилотных авиационных систем (UAS). Компания входит в состав промышленно-технологической группы CSG (Czechoslovak Group), одного из самых крупных оборонно-промышленных холдингов Центральной Европы.

Основным направлением деятельности AviaNera является производство и разработка компактных турбореактивных и турбовинтовых двигателей для беспилотных летательных аппаратов, баражирующих боеприпасов, крылатых ракет и других авиационных платформ.