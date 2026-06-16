"Українська бронетехніка" та компанія AviaNera Technologies підписали угоду про стратегічне партнерство

ТОВ "Українська бронетехніка" та компанія AviaNera Technologies, що входить до складу промислово-технологічної групи CSG, підписали угоду про стратегічне партнерство, спрямовану на зміцнення співпраці у сфері розробки та постачання турбореактивних та турбогвинтових двигунів для українських ракетних та безпілотних систем.

Як пояснюють в пресслужбі "Української бронетехніки", угода підписана в Парижі 15 червня 2026 року під час першого дня виставки Eurosatory 2026, однієї з провідних міжнародних виставок у сфері оборони та безпеки, одразу після офіційного відкриття заходу.

Згідно з документом, партнери співпрацюватимуть у постачанні двигунів різних класів потужності для українських ракетних та безпілотних платформ. Партнерство також передбачає майбутнє створення спільних підприємств, розширення виробничих потужностей та локалізацію відповідних технологій в Україні.

"Стратегічне партнерство між "Українською бронетехнікою" та AviaNera є важливим кроком у напрямку зміцнення ракетного та безпілотного потенціалу України. Наша мета — створити нові можливості для виробництва сучасних двигунів для ракетних та безпілотних систем. Спільний розвиток виробничих потужностей та майбутнє створення спільних підприємств дозволить нам не лише інтегрувати сучасні європейські технології в українські платформи, а й разом розробляти системи високоточного озброєння нового покоління. Ми будуємо довгостроковий альянс, який зробить оборонну промисловість України ще більш самодостатньою та глибше інтегрованою в європейську архітектуру безпеки", — прокоментував підписання угоди Владислав Бельбас, генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка".

"AviaNera стрімко розширює виробництво силових установок для безпілотних літальних систем та керованих ракет. Силові установки часто є вузьким місцем у їхньому виробництві. Саме тому наша стратегія полягає у розширенні виробництва та його локалізації на ключових ринках, до яких, безсумнівно, належить Україна. "Компанія "Українська бронетехніка" вже давно є надійним партнером CSG, і співпраця у сфері виробництва силових установок логічно продовжує проект ліцензійного виробництва боєприпасів західного калібру, який CSG успішно реалізувала разом з "Українською бронетехнікою" минулого року", — зазначив Павло Чехал, генеральний директор AviaNera Technologies.

Стратегічне партнерство відображає прагнення обох компаній поглибити промислову співпрацю, посилити оборонні виробничі потужності України та сприяти загальній стійкості й технологічному розвитку європейського оборонного сектору.

Компанія AviaNera Technologies a.s. — чеська технологічна компанія, яка спеціалізується на розробці, виробництві та постачанні двигунів і силових установок для безпілотних авіаційних систем (UAS). Компанія входить до складу промислово-технологічної групи CSG (Czechoslovak Group), одного з найбільших оборонно-промислових холдингів Центральної Європи.

Основним напрямом діяльності AviaNera є виробництво та розробка компактних турбореактивних та турбогвинтових двигунів для безпілотних літальних апаратів, баражуючих боєприпасів, крилатих ракет та інших авіаційних платформ.