"Автоматическое продление ареста": международные эксперты раскритиковали решение по делу Богуслаева

Защита заявляет о затягивании процесса и отсутствии доказательств вины

Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение о продлении содержания под стражей бывшего президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, который находится в СИЗО уже более 1318 дней. Защита настаивала на изменении меры пресечения, указывая на отсутствие новых доказательств рисков, преклонный возраст обвиняемого и его состояние здоровья.

Комментируя решение суда, адвокат Ростислав Кравец отметил, что оно в очередной раз демонстрирует отсутствие должной оценки доводов защиты.

"Такое поведение судей в очередной раз говорит либо о явно заказном характере дела, либо о полной некомпетентности".

По словам адвоката, за почти четыре года рассмотрения сторона обвинения так и не предоставила суду надлежащих доказательств вины Богуслаева.

"За все эти четыре года в суд не предоставлено ни одного доказательства виновности Богуслаева В.А. Процесс искусственно затягивает сторона обвинения, не обеспечивая явку свидетелей или не являясь в судебные заседания. Доказательств нет, и все просто ждут смерти человека, которого обвиняют в том, чего он не совершал и совершить физически не мог".

После мониторинга судебного заседания эксперты миссии IAC ISHR выразили мнение, что дальнейшее содержание Богуслаева под стражей приобретает признаки "автоматичности" и вызывает серьезные сомнения в соответствии стандартам Европейской конвенции по правам человека. По их мнению, суды продолжают ссылаться на те же самые риски, не давая должной оценки их актуальности после почти четырех лет заключения.

Особую обеспокоенность экспертов вызвало отсутствие содержательного анализа альтернативных мер пресечения. В отчете говорится, что суды фактически не исследуют возможность применения домашнего ареста с электронным контролем или других менее строгих ограничений.

Отдельно миссия обратила внимание на возраст Богуслаева (87 лет), состояние его здоровья и условия содержания в Киевском СИЗО, где, по результатам мониторинга, отсутствуют надлежащие условия укрытия заключенных во время воздушных тревог.

Также эксперты подвергли сомнению эффективность определенного судом залога в размере 648,96 млн грн. При условии санкций, блокирования активов и ареста имущества такая сумма, по их мнению, фактически не является реальной альтернативой содержанию под стражей.

"Совокупность продолжительности содержания под стражей, отсутствия должной индивидуализации рисков, повторения одних и тех же самых аргументов и отсутствия оценки альтернативных мер свидетельствует о том, что дальнейшее лишение свободы приобретает признаки автоматичности и теряет должное конвенционное обоснование", — говорится в выводах мониторинговой миссии IAC ISHR.