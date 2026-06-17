"Автоматичне продовження арешту": міжнародні експерти розкритикували рішення у справі Богуслаєва

Захист заявляє про затягування процесу та відсутність доказів вини

Київський апеляційний суд залишив без змін рішення про продовження тримання під вартою колишнього президента АТ "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаєва, який перебуває у СІЗО вже понад 1318 днів. Захист наполягав на зміні запобіжного заходу, вказуючи на відсутність нових доказів ризиків, похилий вік обвинуваченого та його стан здоров’я.

Коментуючи рішення суду, адвокат Ростислав Кравець зауважив, що воно вкотре демонструє відсутність належної оцінки доводів захисту.

"Така поведінка суддів вкотре говорить або про явно замовний характер справи, або про повну некомпетентність".

За словами адвоката, за майже чотири роки розгляду сторона обвинувачення так і не надала суду належних доказів вини Богуслаєва.

"За всі ці чотири роки в суд не надано жодного доказу винуватості Богуслаєва В.О. Процес штучно затягує сторона обвинувачення, не забезпечуючи явку свідків або не з'являючись у судові засідання. Доказів немає і всі просто чекають на смерть особи, яку звинувачують у тому, що вона не вчиняла й вчинити фізично не могла".

Після моніторингу судового засідання експерти місії IAC ISHR висловили думку, що подальше тримання Богуслаєва під вартою набуває ознак "автоматичності" та викликає серйозні сумніви щодо відповідності стандартам Європейської конвенції з прав людини. На їхню думку, суди продовжують посилатися на ті самі ризики, не надаючи належної оцінки їх актуальності після майже чотирьох років ув’язнення.

Особливе занепокоєння експертів викликала відсутність змістовного аналізу альтернативних запобіжних заходів. У звіті зазначається, що суди фактично не досліджують можливість застосування домашнього арешту з електронним контролем чи інших менш суворих обмежень.

Окремо місія звернула увагу на вік Богуслаєва (87 років), його стан здоров’я та умови утримання у Київському СІЗО, де, за результатами моніторингу, відсутні належні умови укриття ув’язнених під час повітряних тривог.

Також експерти поставили під сумнів ефективність визначеної судом застави у розмірі 648,96 млн грн. За умов санкцій, блокування активів та арешту майна така сума, на їхню думку, фактично не є реальною альтернативою триманню під вартою.

"Сукупність тривалості тримання під вартою, відсутності належної індивідуалізації ризиків, повторення одних і тих самих аргументів та відсутності оцінки альтернативних заходів свідчить про те, що подальше позбавлення свободи набуває ознак автоматичності та втрачає належне конвенційне обґрунтування", — йдеться у висновках моніторингової місії IAC ISHR.