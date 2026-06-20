Битва за имущество путинского генерала: вернет ли арестованную элитную недвижимость в Украине

Дело имеет немало нюансов и подводных камней

Арестованное три года назад имущество путинского генерал-полковника Валерия Капашина продолжает приносить ему дивиденды. Вокруг собственности, которая оценивается в более миллиарда гривен, до сих пор идут судебные баталии. Еще несколько дней назад казалось, что громкое дело вот-вот развалится…

За три года не доказали финансирование терроризма?

Едва ли не самые красивые современные здания в Полтаве появились благодаря… начальнику Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковнику Валерию Капашину. Зарабатывая (а, вероятно, отмывая на коррупционных схемах) немалые деньги в Москве, он через фирмы своей дочери Оксаны и зятя Льва Вериг инвестировал в строительство недвижимости в Полтаве. Так город пополнился ресторанами премиум-класса "Каштановая аллея", "Раффинато", "Казачка", кафе-баром "Европа", баром "Нега", гостиницей "Аллея гранд", спа-салоном "Лотос", несколькими помпезными офисными центрами.

Интересно, что Веригам, как выяснилось, юридически принадлежат даже подземные электрические кабели в центре Полтавы.

Валерий Капашин

Как сообщала пресс-служба СБУ, сразу после наложения ареста на имущество в 2023 году Капашин вложился в десятки элитных объектов недвижимости в Полтаве общей площадью почти 30 тыс. м², стоимость которых на тот момент оценивалась более чем в 1 миллиард гривен. Всего в список заблокированных активов было внесено более 20 коммерческих объектов, более 3 тыс. квадратных метров жилой недвижимости и 17 земельных участков в Полтавской области, которые официально принадлежали дочери Капашина и его зятю.

Кроме того, во время обысков по адресам принадлежащих им офисных и жилых помещений правоохранители обнаружили военную форму российского образца, запрещенную советскую символику и пропагандистскую литературу России, сувенирную продукцию и награды, врученные Капашину в Кремле.

Офисный центр в Полтаве

Офисный центр в Полтаве

Здание пристроено в помещение полтавской мэрии

Собственную "империю" семья Капашиных-Вериг при поддержке местных властей строила в Полтаве более двадцати лет. Огромные деньги, которые семья инвестировала в строительство, позволяли ей "совершенствовать" памятники архитектуры, делать современные постройки над старинными постройками в историческом центре города, ломать старые и строить новые в самых престижных местах.

К слову, Лев Верига никогда не скрывал своих пророссийских настроений, равно как и его друг, тогдашний глава горсовета и большой сторонник "русского мира" Александр Мамай. Поэтому бизнес процветал, а круговорот денег между влиятельным московским тестем и его полтавским зятем продолжался, несмотря на то, что Россия вела войну против Украины. Незадолго до полномасштабного вторжения супруги Вериг перебрались в РФ и получили гражданство.

Достройка к историческому зданию

Как родственники делили деньги от сдачи внаем объектов недвижимости?

Служба безопасности заявляла, что "близкие Капашина использовали доходы "семейного" бизнеса для финансирования "инвестиционных" проектов в России и оккупированном Донбассе. В дальнейшем часть этих денег направлялась в бюджет страны-агрессора в виде уплаты налогов и сборов".

Но год назад Офис Генпрокурора принял решение о передаче уголовного производства по Капашину из Главного следственного управления СБУ в Следственное управление ГУ Нацполиции в Полтавской области. Это выглядело очень странно, поскольку расследование по делу Путинского генерала проводилось по статьям Уголовного кодекса Украины, которые являются прямой подследственностью СБУ. А именно: ч. 4 ст. 111-1 (проведение хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории, в том числе оккупационной администрацией государства-агрессора); ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору); ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма). У полиции вообще нет полномочий расследовать преступления против основ нацбезопасности.

Решение Офиса Генпрокурора

В обосновании же такого решения указывалось, что "в фабуле уголовного производства высказывается только предположение об инвестировании доходов, полученных в Украине, в развитие бизнеса и уплате налогов в РФ", "это не подтверждена оперативная информация СБУ, которая не доказана надлежащими и допустимыми доказательствами в течение 3 лет досудебного расследования".

И Шевченковский райсуд Полтавы на основе этого 21 мая 2026 принял свое решение: следователи управления Нацполиции в течение 60 дней должны подать результаты расследования по делу или закрыть его.

Два месяца — это слишком мало, чтобы провести качественное расследование по такому громоздкому и дорогостоящему делу. Поэтому, вероятно, оно было бы "похоронено".

Валерий Капашин

Деньги до сих пор уходят на Москву?

Итак, громкое расследование было спущено на региональный уровень. И, похоже, фактически остановилось. Между тем значительное большинство арестованных активов до сих пор не передано государству. Только на часть из них (всего 7 объектов) Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) нашло управляющего. Им, по результатам открытого конкурса, стало полтавское ООО "Воеджер Плюс".

Выяснить размер государственной прибыли от использования недвижимости, в которую вложился в свое время путинский генерал, пытались журналисты местного интернет-издания "Полтавщина". Они дважды посылали официальные запросы с такой просьбой в АРМА, однако получали ответ, что эти данные засекречены. Аргументы ведомства сводятся к тому, что данные по управлению активами теперь относятся к категории с ограниченным доступом; информация о том, как используются помещения, может быть предоставлена только с согласия управляющей имуществом стороны; сведения о движении средств на счетах, на которые поступает прибыль, Агентство раскрывать не имеет права.

Эффективно работает механизм управления, без конкретных цифр понять невозможно. На сайте АРМА публикуются только общие отчеты, и не ясно, какие средства поступают от арестованного в Полтавской области имущества.

Ответ АРМА

Журналисты "Полтавщины" попытались самостоятельно сосчитать минимальные ожидаемые поступления, опираясь на среднестатистические цифры аренды помещений в областном центре. Согласно условиям управления, 30 процентов от суммы, полученной за аренду, ООО "Воеджер Плюс" платит в государственный бюджет. Вышло, что три офисных центра, магазин, кафе и элитная квартира с паркингом (цены взяты на начало 2026 года) за 5 месяцев могли заработать для государства около миллиона гривен.

— Государство рискует вообще потерять контроль над этими до сих пор не национализированными активами, — говорит 41-летний ветеран российско-украинской войны, предприниматель, руководитель общественного союза "БАЗУКА", объединяющий ветеранское бизнес-сообщество, Тарас Лелюх. — До сих пор подавляющее большинство объектов не передано в управление и работают под руководством людей Капашина, а деньги уходят на Москву. С этих денег оплачиваются ракеты и услуги тех подонков-коллаборантов, которые разрушают Украину изнутри.

Тарас Лелюх

Впрочем, законодательством это разрешается. Как пояснил "Телеграфу" Федор Евсюков — основатель и руководитель адвокатского бюро "Федор Евсюков и партнеры", арест имущества предусматривает лишь временный запрет на его отчуждение. То есть его невозможно продать или подарить (изменить право собственности). А вот использовать в хозяйственной деятельности можно.

Пользуясь этой коллизией, владельцы срывают выставку объектов на аукцион по передаче в управление, уточняет Тарас. Арестованное же имущество может быть передано государству только по решению суда. Каким оно будет, если интересы Капашина и его семьи в Полтаве, как раньше, так и сейчас, негласно защищает один из бывших руководителей Полтавской областной прокуратуры, а ныне частный адвокат, руководитель и основатель нескольких бизнес-структур? Тем более, что его юридическая компания использует один из арестованных офисов путинского генерала.

- Деньги здесь ходят огромные. И людей-продавцов во всех структурах очень много, – безапелляционно говорит Тарас. — Хуже всего то, что законодательством предусмотрено, что второй раз отсудить возвращенные судом владельцу арестованные активы нельзя.

Потому ГС "БАЗУКА" вместе с Ассоциацией предпринимателей-ветеранов АТО во главе с руководителем Сергеем Позняком обратились с официальными письмами в адрес министра МВД, руководства Нацполиции Украины и ГУ Нацполиции в Полтавской области с просьбой взять дело под особый контроль. Они стремятся добиться полной конфискации арестованного имущества Капашина, чтобы в дальнейшем часть его могли получить украинские предприниматели, в частности, ветераны российско-украинской войны. В Украине зарегистрировано более 500 ветеранских бизнесов.

Можем ли стать свидетелями возвращения имущества российскому генералу?

Скорее всего, огласка ситуации сработала.

"Полтавский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры и отменил определение следственного судьи Шевченковского районного суда города Полтавы, которым были установлены сроки расследования по делу семьи одного из российских генералов".

В настоящее время Офисом Генерального прокурора дальнейшее досудебное расследование по уголовному производству поручено другому органу досудебного расследования", — сообщили 18 июня в Полтавской областной прокуратуре.

Какой орган — ДБР или СБУ — не уточняется. А основанием для снятия дедлайна в расследовании является действующий КПК Украины, согласно которому оно не может быть ограничено во времени, пока фигурантам не объявлено о подозрении. То есть, за три года Капашину и его родным не смогли даже объявить подозрения.