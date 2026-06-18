От госзакупок до фиктивных фирм: кто засветился в крупной схеме отмывания денег в Украине

СБУ вместе с Нацполом разоблачили масштабную схему

В Киеве и Днепре раскрыт крупный конвертационный центр, который использовался для отмывания денег через десятки фиктивных компаний, которые были оформлены на подставных лиц.

Детально об этом говорится в материале "Телеграфа": "Раскрыта масштабная схема отмывания: выигрывали тендеры на миллиарды и отправляли компаниям, которые принадлежат осужденным".

Согласно данным расследования, через схему проходили средства как частного бизнеса, так и госпредприятий и победителей тендеров на миллиарды гривен. Среди целого ряда компаний, формировавших инфраструктуру конвертационного центра, следует выделить две – "Будмат Трейдинг" и "Варда Груп".

Как работала схема отмывания денег. Инфографика сделана с помощью ИИ

Две упомянутые фирмы оформлены на Екатерину Шматько из Часового Яра Донецкой области. И именно на их счета переводили средства от реального бизнеса – в том числе "ТФМ-Восток" и "Спец-Ком-Сервис". Первая в прошлом году выиграла гостендер на 709,5 млн грн (!), владельцем которой является бывший главный инспектор строительного надзора Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАГ) Дмитрий Новгородский.

Дмитрий Новгородский

Следствие полагает, что в договорах могли быть завышены цены: стоимость грунта и транспортировки превышала рыночную в несколько раз, а часть операций могла быть фиктивной. Проверяется также возможное участие должностных лиц КП "Киевстройреконструкция".

Неожиданная активность ООО "ТФМ-Восток". Скриншот YouControl

К примеру, в "ТФМ-Восток" одна тонна грунта карьерного стоит 310 грн, тогда как рыночная стоимость составляет всего от 20 до 50 грн. В документах указано, что ОООшка покупала грунт на карьерах Фастовского и Васильковского районов. Однако проверка показала, что на самом деле грунт там не закупали

Следователи Нацпола установили одного из реальных бенефициаров возможного завышения цен. Речь идет о Кизименко Олеге Александровиче — бывшием чиновнике Донецкой ОГА и Севастополя. После аннексии Крыма Россией он продолжил работать уже в оккупационных властях.

Кому принадлежит земля. Скриншот выписки из ГЗК

Ранее его компании уже попадали в подобные скандалы.

Что Луценко писал о Кизименко. Скриншот поста на Facebook

Деятельность ООО "ТФМ-Восток" выглядит как минимум подозрительно и без учета его операций с вероятными участниками конвертационного центра. Согласно данным Youcontrol, в 2024-м "ТФМ-Восток" вообще не получило доход, а в 2023-м — заработало всего 174 тыс. грн за весь год. Каким образом такая фирма выиграла тендеры на 709,5 млн грн от КП, загадка.

Совсем иная ситуация с ООО "Спец-Ком-Сервис", которое также, по версии следствия, пользовалось услугами конвертационного центра. В 2025 году компания выиграла тендер на 2,6 млрд грн, а в 2026-м — еще на 1,8 млрд грн. "Спец-Ком-Сервис" входит в группу "Поликар", которая принадлежит Сергею Калюшу и Михаилу Городовых.

Проблем с деньгами у "Спец-Ком-Сервис" нет. И это можно понять, просмотрев марки автомобилей, купленных для нужд фирмы. Среди них, в частности, BMW 7 Series 740 2025 (стоит около 150 тыс. долларов), Lexus RX 350 2025 (94 тыс. долларов).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто получил миллиарды за продукты для военных.