Ужасная вонь накрыла Кривой Рог. В чем дело и где ситуация хуже всего

Людей призывают не открывать окна

В Кривом Роге зафиксировано значительное ухудшение качества воздуха. В некоторых районах показатели пересекли кричную границу.

Как сообщает паблик "Свої Кривий Ріг", уже несколько дней в городе пылает мусорный полигон площадью 500 кв.м. В результате в Кривом Роге фиксируют смог и запах гари в воздухе.

"Ужасная вонь в городе продолжается со вчера. Особенно воняет в Саксаганском районе, части Покровского и на Восточном. Качество воздуха неудовлетворительное", — говорится в сообщении.

Смог в городе. Фото: Свої Кривий Ріг

По словам Дмитрия Ледовского, заместителя директора ООО "Экоспецтранс", возгорание началось в субботу, 20 июня, вечером. Огонь пытались локализовать, работы продолжаются несколько дней. Уже засыпали глиной и щебнем откос площадью более 1000 кв. м. На предприятии пожар связывают с жарой.

"Сегодня-завтра мы ликвидируем скрытые очаги возгорания, и жители уже не будут чувствовать вони в городе", — говорит Ледовских.

На опубликованных кадрах видно, что Кривой Рог накрыл густой дым, кое-где не видно многоэтажек. Местных призывают закрыть окна и без необходимости не выходить из домов.

Дым от пожара в Кривом Роге. Фото: Свої Кривий Ріг

По данным портала SaveEcoBot, качество воздуха в городе составляет 190 AQI. Этот показатель соответствует красному уровню опасности, верхний предел которого составляет 200.

"По состоянию на 09:00, 22 июня 2026 индекс качества воздуха для PM2.5 по адресу улица Ивана Авраменко, 5 составляет 180. Это вредный уровень: при длительном воздействии возможен дискомфорт во время дыхания, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями", — предупреждает SaveEcoB.

Качество воздуха в Кривом Роге 22 июня. Данные: SaveEcoBot

Качество воздуха в Кривом Роге 22 июня. Данные: SaveEcoBot

Добавим, что, по данным meteofor, в ближайшие дни погода не будет способствовать улучшению качества воздуха. Ведь Кривой Рог ожидает ветер до 6 м/с и отсутствие стабильных осадков.

Погода в Кривом Роге. Данные: meteofor

В сети местные массово жалуются на плохое качество воздуха, отмечая, что уже несколько дней невозможно дышать в городе. Люди пишут:

Восточный тоже в тумане, это ужас.

Сегодня хуже, чем вчера.

Восточный 2 задыхается, домов не видно.

Это какой-то ужас, с ночи невозможно дышать в квартире даже, потому что окна открыты.

Долгинцевский, дома возле завода, это жесть… люди задыхаются.

Надевайте маски, потому что можно задохнуться.

Я не жалуюсь, это мой город, но дышать нечем.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно 20-летний мажор устроил жесткое ДТП в Кривом Роге.